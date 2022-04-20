20 апреля 2022, 08:06
У министра обороны угнали автомобиль
Министр обороны Туниса Имад Мамиш лишился личного автомобиля из-за собственной рассеянности и расторопности злоумышленников. Полиция пытается найти машину и дерзкого угонщика.
Дарья Климова Фото: WikiWay
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Имад Мамиш назначен министром национальной обороны Туниса лишь в ноябре 2021 года. Он вошел в команду Наджле Будин – первой женщины на посту премьер-министра этой африканской страны. Глава кабмина подчеркнула в своем первом заявлении, что одной из важнейших задач нового правительства является борьба с коррупцией.
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20.04.2022, 18:50
Водитель пришел в ужас от незваного пассажира (видео)
20.04.2022, 17:22
Арни, Слай и другие: на чём в реальности ездят герои боевиков
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