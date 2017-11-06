У «Москвича» очередной день рождения
С осени 1930 года на его мощностях собирали из американских деталей легковые Ford AA, а через 2 года после постройки нижегородского завода перешли на сборку автомобилей «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА», уже из отечественных комплектующих.
15 января 1939-го автосборочный завод им. КИМ («Коммунистического Интернационала Молодежи») был переименован в «Московский автомобильный завод им. КИМ», на котором в 1941-м начался выпуск малолитражки «КИМ-10».
После войны, в 1945-м вышло постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля, а завод переименовали в МЗМА – «Московский завод малолитражных автомобилей». Серийным первенцем стал «Москвич-400» (на основе Opel Kadett 1938 г.в.) – на дорогах Москвы он появился в 1947-м. Интересно, что самым первым владельцам стали выдавать номерные знаки серии «МИ», которые шутливо расшифровывали как «могу искалечить».
После некоторых усовершенствований «400-й» ушел на покой в апреле 1956 года, уступив место «402-му». В 1958-м стартовало производство автомобиля «Москвич-407», в мае 1967 года с главного конвейера завода сошел миллионный «Москвич-408», а в октябре того же года выпущена первая партия «Москвич-412».
Аббревиатуру АЗЛК предприятие получило в октябре 1968 года - в связи с 50-летим ленинского комсомола. В сентябре 1986-го с конвейера сошел 4-миллионный «Москвич». В 1988-м закончено производство автомобилей «Москвич-2140», в 1989-м развернута работа по подготовке производства пикапа на базе модели «2141» и прицепа.
В середине 1990-х АЗЛК стал акционерным обществом «Москвич». В 2001-м предприятие выпустило 800 автомобилей, а в 2002-м конвейеры опустели. Внешнее управление на заводе введено в январе 2004-го. В 2005-м на территории бывшего АЗЛК открылся франко-российский «Автофрамос», а само ОАО «Москвич» в 2006-м официально было объявлено банкротом.
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