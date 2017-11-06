6 ноября 2017, 14:46

У «Москвича» очередной день рождения

Сегодня, 6 ноября, день рождения АЗЛК. Того самого, что выпускал знаменитые «Москвичи». Правда, первоначально он именовался по-другому – «Московский автосборочный завод».
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У «Москвича» очередной день рождения Москвич

С осени 1930 года на его мощностях собирали из американских деталей легковые Ford AA, а через 2  года после постройки нижегородского завода перешли на сборку автомобилей «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА», уже из отечественных комплектующих.

15 января 1939-го автосборочный завод им. КИМ («Коммунистического Интернационала Молодежи») был переименован в «Московский автомобильный завод им. КИМ», на котором в 1941-м начался выпуск малолитражки «КИМ-10».

После войны, в 1945-м вышло постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля, а завод переименовали в МЗМА – «Московский завод малолитражных автомобилей». Серийным первенцем стал «Москвич-400» (на основе Opel Kadett 1938 г.в.) – на дорогах Москвы он появился в 1947-м. Интересно, что самым первым владельцам стали выдавать номерные знаки серии «МИ», которые шутливо расшифровывали как «могу искалечить».

После некоторых усовершенствований «400-й» ушел на покой в апреле 1956 года, уступив место «402-му». В 1958-м стартовало производство автомобиля «Москвич-407», в мае 1967 года с главного конвейера завода сошел миллионный «Москвич-408», а в октябре того же года выпущена первая партия «Москвич-412».

Аббревиатуру АЗЛК предприятие получило в октябре 1968 года - в связи с 50-летим ленинского комсомола. В сентябре 1986-го с конвейера сошел 4-миллионный «Москвич». В 1988-м закончено производство автомобилей «Москвич-2140», в 1989-м развернута работа по подготовке производства пикапа на базе модели «2141» и прицепа.

В середине 1990-х АЗЛК стал акционерным обществом «Москвич». В 2001-м предприятие выпустило 800 автомобилей, а в 2002-м конвейеры опустели. Внешнее управление на заводе введено в январе 2004-го. В 2005-м на территории бывшего АЗЛК открылся франко-российский «Автофрамос», а само ОАО «Москвич» в 2006-м официально было объявлено банкротом.

АвтоМудрость АЗЛК

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Форум Москвич Святогор
15 лет работает без осечек.
владимир
Форум Москвич 403
получилась бомба уфа мотор в 403 зад r 16 перед r15 идет нормаль/ на газу летит. запор бак за задним седением. и газ балон 40 литров на калонках можно не останавливаться
алекс
Форум Москвич 412
где в м 412 находятся предохранители???
Богдан
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У «Москвича» очередной день рождения
С осени 1930 года на его мощностях собирали из американских деталей легковые Ford AA, а через 2  года после постройки нижегородского завода перешли на сборку автомобилей «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА», уже из отечественных комплектующих. 15 января 1939-го автосборочный завод им. КИМ («Коммунистического Интернационала Молодежи») был переименован в «Московский автомобильный завод им. КИМ», на котором в 1941-м начался выпуск малолитражки «КИМ-10». После войны, в 1945-м вышло постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля, а завод переименовали в МЗМА – «Московский завод малолитражных автомобилей». Серийным первенцем стал «Москвич-400» (на основе Opel Kadett 1938 г.в.) – на дорогах Москвы он появился в 1947-м. Интересно, что самым первым владельцам стали выдавать номерные знаки серии «МИ», которые шутливо расшифровывали как «могу искалечить». После некоторых усовершенствований «400-й» ушел на покой в апреле 1956 года, уступив место «402-му». В 1958-м стартовало производство автомобиля «Москвич-407», в мае 1967 года с главного конвейера завода сошел миллионный «Москвич-408», а в октябре того же года выпущена первая партия «Москвич-412». Аббревиатуру АЗЛК предприятие получило в октябре 1968 года - в связи с 50-летим ленинского комсомола. В сентябре 1986-го с конвейера сошел 4-миллионный «Москвич». В 1988-м закончено производство автомобилей «Москвич-2140», в 1989-м развернута работа по подготовке производства пикапа на базе модели «2141» и прицепа.В середине 1990-х АЗЛК стал акционерным обществом «Москвич». В 2001-м предприятие выпустило 800 автомобилей, а в 2002-м конвейеры опустели. Внешнее управление на заводе введено в январе 2004-го. В 2005-м на территории бывшего АЗЛК открылся франко-российский «Автофрамос», а само ОАО «Москвич» в 2006-м официально было объявлено банкротом.
2017-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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