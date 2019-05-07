У нас кладут асфальт местами и немного
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Это свежие кадры, майские, при этом на дворе, как все мы помним, заканчивается второе десятилетие XXI века. Века технологий. Увы, дорожно-строительную отрасль они (технологии) обошли стороной. Или, быть может, добрались не до каждого ДРСУ или как там будет правильно…
Люди с круглыми лицами и южным загаром носят асфальт от бортовой «Газели» до дорожной ямки лопатами. Передвигаются одетые кто во что горазд, по-восточному не спеша. Кидают, топчут сапогами, а потом утрамбовывают виброплитой (это единственный в «бригаде» атрибут прогресса). Эстетики – ноль, качества, наверное, тоже. Во всяком случае, никто и не думает промазывать стыки гудроном.
Местные из окон наблюдают за действом и резонно негодуют. В соцсетях смеются: «Зато каждый год, и нет безработицы». А работягам что? Они, пардон, не у себя дома. К тому же, вроде как на участок выезжали, нарядом отметились, а там расти все бурьяном…
Так и живем в XXI веке…
Народ смеется...
- Дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают дорожные ямы, чтобы водителю было их труднее запомнить.
- Ох, уж наши русские дороги: сел и поскакал…
- У наших дорог два состояния - до дождя они пыльные, а после дождя грязные.
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