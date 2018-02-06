У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
В онлайн и телефонном опросе приняли участие более 3000 автовладельцев различных марок (не менее 100 анкет на марку). Оказалось, что наибольший индекс удовлетворенности автомобилем в России демонстрирует шведский бренд Volvo. Показатель компании составил 90,2 балла из 100 возможных. При этом в основу данного показателя входят 11 различных критериев, благодаря которым Volvo имеет преимущество перед конкурентами.
Хваленому Mercedes-Benz обозначить себя в пятерке сильнейших не удалось, показатель штутгартской компании - 88,8. Далее следуют марки, которые не претендуют на роль люксовых, - Honda (88,5), Mazda (86,1) и Toyota (84,4). В ТОП-10 попал даже ушедший с российского рынка Opel (84,3 балла).
Агентство отмечает, что большинство автовладельцев удовлетворены своим автомобилем, поэтому средний индекс удовлетворенности по всем представленным в исследовании брендам (31 ед.), довольно высок - 80,6 балла. Посмотрим, чем балуют российского потребителя 5 лучших, в рейтинге «Автостата», компаний и, главное, за какие деньги.
В российском арсенале Volvo на сегодняшний день числятся 2 седана – S60 (от 1 899 000 рублей) и S90 (от 2 600 000 рублей), линейка Cross Country: V40 CC (от 1 529 000 рублей), S60 CC (от 2 430 000 рублей), V60 CC (от 2 195 000 рублей), V90 CC (от 3 282 000 рублей). Плюс гамма кроссоверов и внедорожников: новый XC40, новый XC60 (от 2 925 000 рублей), XC90 (от 3 479 000 рублей).
Land Rover, как все мы знаем, выезжает исключительно на внедорожниках, здесь бренд – дока. Российский модельный ряд – приличный. Стартует он с отметки 2 295 000 рублей. Именно столько дилеры просят за минимальной оснащенный Range Rover Evoque. В аналогичную стоимость (разве что на 2 000 рублей дороже) оценен LR Discovery Sport. Стандартный «Диско» предлагается за стартовые 3 444 000 рублей.
Все, что дороже указанного ряда, относится исключительно к продукции Range Rover. Так, новичок прошлого года Velar может осчастливить собой успешного человека, не пожалеющего 3 982 000 рублей. Новый Range Rover Sport дороже – от 4 852 000 рублей. На вершине этого айсберга - Range Rover. Не имея 6 734 000 рублей, к нему не подступишься. Причем, цена на все вышеперечисленные модели включает сервисный пакет.
По итогам 2017-го британский автопроизводитель смог продать через своих официальных дилеров в России 8 883 новых «полноприводников», что на 3% меньше результатов позапрошлого года. В списке «премиалов» Land Rover на 5 месте.
Вседорожная X-гамма BMW – сама песня. Открывающий ее «Икс Первый» продается за 1 930 000 рублей, X2 – от 2 250 000 рублей, новый и недавно появившийся в продаже X3 – от 2 950 000 рублей, купеобразный X4 – от 3 140 000 рублей, культовый X5 – от 4 млн, X6 – от 4 890 000 рублей. Есть еще M- и i-серии, но это уже почти эксклюзив.
Баварцы закончили 2017 год в России с 9-процентным ростом продаж, сумев отгрузить поклонникам марки 30 018 новых автомобилей.
Седанов три: претендующий на лавры спорткара GS-F – самый дорогой (6 445 000 рублей). Конкурирующий с баварской «семеркой» Lexus LS дешевле (от 5 539 000 рублей). Среднеразмерный ES заметно дешевле родственников – от 2 235 000 рублей.
«Купейный» дуэт в исполнении Lexus роскошен, но малодоступен: RC – от 3 979 000 рублей, RC-F с отделкой салона в стиле LFA – от 6 484 000 рублей, а LC – от 7 886 000 рублей. Продажи купе носят единичный характер, а в целом по бренду за 2017 год статистика неплохая, даже несмотря на 2-процентный «минус», было реализовано 23 693 новых «Лексусов».
Много спортбэков: A3 Sportback – от 1 610 000 рублей, A5 Sportback – от 2 482 000 рублей, A7 Sportback – от 3 700 000 рублей. Плюс линейки S и RS… Серия Avant – это универсалы, так уважаемые на Западе, но мало любимые в России. Здесь всего 2 модели, без учета модификаций S и RS. «Вагон» A4 Avant оценен в стартовые в 2 162 000 рублей, A6 Avant – от 2 680 000 рублей. Эти же модели доступны в полноприводной версии allroad quattro: «четверка» - от 2 906 000 рублей, «шестерка» - от 4 229 000 рублей.
«Купейная» лига Audi превосходна: A5 Coupe – от 2 717 000 рублей, S5 Coupe – от 4 232 000 рублей, RS 5 Coupe – от 5 602 000 рублей, TT Coupe – от 2 625 000 рублей, TT RS Coupe – от 4 900 000 рублей, R8 Coupe с V10 под капотом – 11 200 000 рублей. В секторе Sport не менее интересные игроки: S6 – от 5 659 000 рублей, S6 Avant – от 5 739 000 рублей, RS 6 Avant performance – от 8 230 000 рублей, RS 7 performance – от 8 500 000 рублей, S8 – от 8 156 000 рублей.
Линия SUV представлена небезызвестной буквой «Ку». К большому сожалению, в России нет самого маленького кроссовера Q2, который уже не первый месяц колесит по европейским дорогам. Наш ряд стартует с Q3 – от 2 008 000 рублей, Q5 – 3 050 000 рублей, Q7 - 3 870 000 рублей.
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