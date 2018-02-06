6 февраля 2018, 21:24

У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим

На днях аналитическое агентство «Автостат» огласило результаты своего очередного исследования. В прицел социологов компании попала такая категория, как удовлетворенность потребителями своих автомобилей. Критериев оценки было много.
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У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим Volvo, BMW, Land Rover

В онлайн и телефонном опросе приняли участие более 3000 автовладельцев различных марок (не менее 100 анкет на марку). Оказалось, что наибольший индекс удовлетворенности автомобилем в России демонстрирует шведский бренд Volvo. Показатель компании составил 90,2 балла из 100 возможных. При этом в основу данного показателя входят 11 различных критериев, благодаря которым Volvo имеет преимущество перед конкурентами.

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Ближайшими из них стали также премиалы – Land Rover (89,8 балла) и BMW (89,5 балла). Вне пьедестала оказались Lexus и Audi, но их результаты также неплохие - 89,3 и 89,2 соответственно.

Хваленому Mercedes-Benz обозначить себя в пятерке сильнейших не удалось, показатель штутгартской компании - 88,8. Далее следуют марки, которые не претендуют на роль люксовых, - Honda (88,5), Mazda (86,1) и Toyota (84,4). В ТОП-10 попал даже ушедший с российского рынка Opel (84,3 балла).

Агентство отмечает, что большинство автовладельцев удовлетворены своим автомобилем, поэтому средний индекс удовлетворенности по всем представленным в исследовании брендам (31 ед.), довольно высок - 80,6 балла. Посмотрим, чем балуют российского потребителя 5 лучших, в рейтинге «Автостата», компаний и, главное, за какие деньги.

В российском арсенале Volvo на сегодняшний день числятся 2 седана – S60 (от 1 899 000 рублей) и S90 (от 2 600 000 рублей), линейка Cross Country: V40 CC (от 1 529 000 рублей), S60 CC (от 2 430 000 рублей), V60 CC (от 2 195 000 рублей), V90 CC (от 3 282 000 рублей). Плюс гамма кроссоверов и внедорожников: новый XC40, новый XC60 (от 2 925 000 рублей),  XC90 (от 3 479 000 рублей).

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В минувшем году Volvo реализовала в России 7 011 новых автомобилей, тем самым увеличив свои продажи по сравнению с 2016-м на 26%. В ТОП-25 ведущих компаний на отечественном рынке компания разместилась на 22 месте. Среди премиальных марок – 6 позиция.

Land Rover, как все мы знаем, выезжает исключительно на внедорожниках, здесь бренд – дока. Российский модельный ряд – приличный. Стартует он с отметки 2 295 000 рублей. Именно столько дилеры просят за минимальной оснащенный Range Rover Evoque. В аналогичную стоимость (разве что на 2 000 рублей дороже) оценен LR Discovery Sport. Стандартный «Диско» предлагается за стартовые 3 444 000 рублей

Все, что дороже указанного ряда, относится исключительно к продукции Range Rover. Так, новичок прошлого года Velar может осчастливить собой успешного человека, не пожалеющего 3 982 000 рублей. Новый Range Rover Sport дороже – от 4 852 000 рублей. На вершине этого айсберга - Range Rover. Не имея 6 734 000 рублей, к нему не подступишься. Причем, цена на все вышеперечисленные модели включает сервисный пакет.

По итогам 2017-го британский автопроизводитель смог продать через своих официальных дилеров в России 8 883 новых «полноприводников», что на 3% меньше результатов позапрошлого года. В списке «премиалов» Land Rover на 5 месте.

 
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Ассортимент предлагаемых на российском рынке BMW куда как разнообразнее и шире вышеназванных компаний. Линейка начинается с «копейки», представленной в одном кузове и являющейся самой доступной «баваркой» - от 1 550 000 рублей. 2-Series располагает 2 машинами: 3-дверным спорт-купе (от 1 840 000 рублей) и компакт-вэном 2-Series Active Tourer (от 1 710 000 рублей). В «третьей» серии также 2 представителя – седан (от 1 890 000 рублей) и «Гран Туризмо» 3 GT (от 2 440 000 рублей).

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Купе 4-Series оценено в 2 560 000 рублей и выше. Кабриолет той же «4 серии» дороже – от 2 930 000 рублей. Самый же доступный здесь – «четверка» Гран Купе (от 2 480 000 рублей). В «пятой» серии остался один игрок – седан по стартовой цене 2 820 000 рублей. Большое купе 6-Series (4 750 000 рублей) стоит дороже флагманского седана 7-Series (4 690 000 рублей), сэкономить же здесь можно, обратив свой взор на 6 GT (от 3 560 000 рублей).

Вседорожная X-гамма BMW – сама песня. Открывающий ее «Икс Первый» продается за 1 930 000 рублей, X2 – от 2 250 000 рублей, новый и недавно появившийся в продаже X3 – от 2 950 000 рублей, купеобразный X4 – от 3 140 000 рублей, культовый X5 – от 4 млн, X6 – от 4 890 000 рублей. Есть еще M- и i-серии, но это уже почти эксклюзив. 

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Цвета Lexus на отечественном рынке защищают 9 моделей, представленные в разных кузовных сегментах. «Погоду» в продажах делают, как это нынче водится, SUV. Самый компактный из них – NX предлагается по минимальной цене 2 257 000 рублей. Самый доступный RX – от 2 833 000 рублей, версия RX 350L с 3 рядами кресел - от 3 804 000 рублей. Более крупный GX стоит от 4 096 000 рублей, флагманский LX – от 6 009 000 рублей.

Седанов три: претендующий на лавры спорткара GS-F – самый дорогой (6 445 000 рублей). Конкурирующий с баварской «семеркой» Lexus LS дешевле (от 5 539 000 рублей). Среднеразмерный ES заметно дешевле родственников – от 2 235 000 рублей

«Купейный» дуэт в исполнении Lexus роскошен, но малодоступен: RC – от 3 979 000 рублей, RC-F с отделкой салона в стиле LFA – от 6 484 000 рублей, а LC – от 7 886 000 рублей. Продажи купе носят единичный характер, а в целом по бренду за 2017 год статистика неплохая, даже несмотря на 2-процентный «минус», было реализовано 23 693 новых «Лексусов». 

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И, наконец, Audi. Ребятам из Ингольштадта удалось продать в 2017-м 16 878 ед. (-18%). Не самый лучший в истории компании результат, учитывая очень пеструю модельную обойму. Одних только седанов несколько штук. Младшенький A3 – от 1 620 000 рублей, A4 – от 2 082 000 рублей, A6 – от 2 600 000 рублей, S6 – от 5 658 000 рублей, флагманский A8 – от 5 150 000 рублей, S8 – от 8 156 000 рублей.

Много спортбэков: A3 Sportback – от 1 610 000 рублей, A5 Sportback – от 2 482 000 рублей, A7 Sportback – от 3 700 000 рублей. Плюс линейки S и RS… Серия Avant – это универсалы, так уважаемые на Западе, но мало любимые в России. Здесь всего 2 модели, без учета модификаций S и RS. «Вагон» A4 Avant оценен в стартовые в 2 162 000 рублей, A6 Avant – от 2 680 000 рублей. Эти же модели доступны в полноприводной версии allroad quattro: «четверка» - от 2 906 000 рублей, «шестерка» - от 4 229 000 рублей.

«Купейная» лига Audi превосходна: A5 Coupe – от 2 717 000 рублей, S5 Coupe – от 4 232 000 рублей, RS 5 Coupe – от 5 602 000 рублей, TT Coupe – от 2 625 000 рублей, TT RS Coupe – от 4 900 000 рублей, R8 Coupe с V10 под капотом – 11 200 000 рублей. В секторе Sport не менее интересные игроки: S6 – от 5 659 000 рублей, S6 Avant – от 5 739 000 рублей, RS 6 Avant performance – от 8 230 000 рублей, RS 7 performance – от 8 500 000 рублей, S8 – от 8 156 000 рублей.

Линия SUV представлена небезызвестной буквой «Ку». К большому сожалению, в России нет самого маленького кроссовера Q2, который уже не первый месяц колесит по европейским дорогам. Наш ряд стартует с Q3 – от 2 008 000 рублей, Q5 – 3 050 000 рублей, Q7 - 3 870 000 рублей.

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У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
В онлайн и телефонном опросе приняли участие более 3000 автовладельцев различных марок (не менее 100 анкет на марку). Оказалось, что наибольший индекс удовлетворенности автомобилем в России демонстрирует шведский бренд Volvo. Показатель компании составил 90,2 балла из 100 возможных. При этом в основу данного показателя входят 11 различных критериев, благодаря которым Volvo имеет преимущество перед конкурентами. {{material_118965}} Ближайшими из них стали также премиалы – Land Rover (89,8 балла) и BMW (89,5 балла). Вне пьедестала оказались Lexus и Audi, но их результаты также неплохие - 89,3 и 89,2 соответственно. Хваленому Mercedes-Benz обозначить себя в пятерке сильнейших не удалось, показатель штутгартской компании - 88,8. Далее следуют марки, которые не претендуют на роль люксовых, - Honda (88,5), Mazda (86,1) и Toyota (84,4). В ТОП-10 попал даже ушедший с российского рынка Opel (84,3 балла).Агентство отмечает, что большинство автовладельцев удовлетворены своим автомобилем, поэтому средний индекс удовлетворенности по всем представленным в исследовании брендам (31 ед.), довольно высок - 80,6 балла. Посмотрим, чем балуют российского потребителя 5 лучших, в рейтинге «Автостата», компаний и, главное, за какие деньги. В российском арсенале Volvo на сегодняшний день числятся 2 седана – S60 (от 1 899 000 рублей) и S90 (от 2 600 000 рублей), линейка Cross Country: V40 CC (от 1 529 000 рублей), S60 CC (от 2 430 000 рублей), V60 CC (от 2 195 000 рублей), V90 CC (от 3 282 000 рублей). Плюс гамма кроссоверов и внедорожников: новый XC40, новый XC60 (от 2 925 000 рублей),  XC90 (от 3 479 000 рублей).{{material_120366}} В минувшем году Volvo реализовала в России 7 011 новых автомобилей, тем самым увеличив свои продажи по сравнению с 2016-м на 26%. В ТОП-25 ведущих компаний на отечественном рынке компания разместилась на 22 месте. Среди премиальных марок – 6 позиция. Land Rover, как все мы знаем, выезжает исключительно на внедорожниках, здесь бренд – дока. Российский модельный ряд – приличный. Стартует он с отметки 2 295 000 рублей. Именно столько дилеры просят за минимальной оснащенный Range Rover Evoque. В аналогичную стоимость (разве что на 2 000 рублей дороже) оценен LR Discovery Sport. Стандартный «Диско» предлагается за стартовые 3 444 000 рублей.  Все, что дороже указанного ряда, относится исключительно к продукции Range Rover. Так, новичок прошлого года Velar может осчастливить собой успешного человека, не пожалеющего 3 982 000 рублей. Новый Range Rover Sport дороже – от 4 852 000 рублей. На вершине этого айсберга - Range Rover. Не имея 6 734 000 рублей, к нему не подступишься. Причем, цена на все вышеперечисленные модели включает сервисный пакет. По итогам 2017-го британский автопроизводитель смог продать через своих официальных дилеров в России 8 883 новых «полноприводников», что на 3% меньше результатов позапрошлого года. В списке «премиалов» Land Rover на 5 месте. {{gallery_1046}} Ассортимент предлагаемых на российском рынке BMW куда как разнообразнее и шире вышеназванных компаний. Линейка начинается с «копейки», представленной в одном кузове и являющейся самой доступной «баваркой» - от 1 550 000 рублей. 2-Series располагает 2 машинами: 3-дверным спорт-купе (от 1 840 000 рублей) и компакт-вэном 2-Series Active Tourer (от 1 710 000 рублей). В «третьей» серии также 2 представителя – седан (от 1 890 000 рублей) и «Гран Туризмо» 3 GT (от 2 440 000 рублей).{{material_122135}} Купе 4-Series оценено в 2 560 000 рублей и выше. Кабриолет той же «4 серии» дороже – от 2 930 000 рублей. Самый же доступный здесь – «четверка» Гран Купе (от 2 480 000 рублей). В «пятой» серии остался один игрок – седан по стартовой цене 2 820 000 рублей. Большое купе 6-Series (4 750 000 рублей) стоит дороже флагманского седана 7-Series (4 690 000 рублей), сэкономить же здесь можно, обратив свой взор на 6 GT (от 3 560 000 рублей). Вседорожная X-гамма BMW – сама песня. Открывающий ее «Икс Первый» продается за 1 930 000 рублей, X2 – от 2 250 000 рублей, новый и недавно появившийся в продаже X3 – от 2 950 000 рублей, купеобразный X4 – от 3 140 000 рублей, культовый X5 – от 4 млн, X6 – от 4 890 000 рублей. Есть еще M- и i-серии, но это уже почти эксклюзив.  Баварцы закончили 2017 год в России с 9-процентным ростом продаж, сумев отгрузить поклонникам марки 30 018 новых автомобилей.{{material_114196}} Цвета Lexus на отечественном рынке защищают 9 моделей, представленные в разных кузовных сегментах. «Погоду» в продажах делают, как это нынче водится, SUV. Самый компактный из них – NX предлагается по минимальной цене 2 257 000 рублей. Самый доступный RX – от 2 833 000 рублей, версия RX 350L с 3 рядами кресел - от 3 804 000 рублей. Более крупный GX стоит от 4 096 000 рублей, флагманский LX – от 6 009 000 рублей. Седанов три: претендующий на лавры спорткара GS-F – самый дорогой (6 445 000 рублей). Конкурирующий с баварской «семеркой» Lexus LS дешевле (от 5 539 000 рублей). Среднеразмерный ES заметно дешевле родственников – от 2 235 000 рублей.  «Купейный» дуэт в исполнении Lexus роскошен, но малодоступен: RC – от 3 979 000 рублей, RC-F с отделкой салона в стиле LFA – от 6 484 000 рублей, а LC – от 7 886 000 рублей. Продажи купе носят единичный характер, а в целом по бренду за 2017 год статистика неплохая, даже несмотря на 2-процентный «минус», было реализовано 23 693 новых «Лексусов».  {{material_121221}} И, наконец, Audi. Ребятам из Ингольштадта удалось продать в 2017-м 16 878 ед. (-18%). Не самый лучший в истории компании результат, учитывая очень пеструю модельную обойму. Одних только седанов несколько штук. Младшенький A3 – от 1 620 000 рублей, A4 – от 2 082 000 рублей, A6 – от 2 600 000 рублей, S6 – от 5 658 000 рублей, флагманский A8 – от 5 150 000 рублей, S8 – от 8 156 000 рублей.Много спортбэков: A3 Sportback – от 1 610 000 рублей, A5 Sportback – от 2 482 000 рублей, A7 Sportback – от 3 700 000 рублей. Плюс линейки S и RS… Серия Avant – это универсалы, так уважаемые на Западе, но мало любимые в России. Здесь всего 2 модели, без учета модификаций S и RS. «Вагон» A4 Avant оценен в стартовые в 2 162 000 рублей, A6 Avant – от 2 680 000 рублей. Эти же модели доступны в полноприводной версии allroad quattro: «четверка» - от 2 906 000 рублей, «шестерка» - от 4 229 000 рублей. «Купейная» лига Audi превосходна: A5 Coupe – от 2 717 000 рублей, S5 Coupe – от 4 232 000 рублей, RS 5 Coupe – от 5 602 000 рублей, TT Coupe – от 2 625 000 рублей, TT RS Coupe – от 4 900 000 рублей, R8 Coupe с V10 под капотом – 11 200 000 рублей. В секторе Sport не менее интересные игроки: S6 – от 5 659 000 рублей, S6 Avant – от 5 739 000 рублей, RS 6 Avant performance – от 8 230 000 рублей, RS 7 performance – от 8 500 000 рублей, S8 – от 8 156 000 рублей.Линия SUV представлена небезызвестной буквой «Ку». К большому сожалению, в России нет самого маленького кроссовера Q2, который уже не первый месяц колесит по европейским дорогам. Наш ряд стартует с Q3 – от 2 008 000 рублей, Q5 – 3 050 000 рублей, Q7 - 3 870 000 рублей.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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