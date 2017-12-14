У нетрезвых водителей будут брать кровь
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если проект будет одобрен, то штраф за повторное нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, а также срок лишения свободы будут увеличены.
Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.
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