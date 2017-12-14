14 декабря 2017, 18:00

У нетрезвых водителей будут брать кровь

Госавтоинспекция России выступила с предложением разрешить брать у нетрезвых водителей анализ крови. При этом пьяным человек будет считаться, если в литре крови обнаружено более 0,3 г алкоголя.
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По словам инициаторов, такие новшества необходимы, поскольку бывают ситуации, когда пострадавший после ДТП находится без сознания и не в состоянии выдохнуть в устройство. Более того, водители сознательно симулируют бессознательное состояние, чтобы оттянуть время прохождения медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если проект будет одобрен, то штраф за повторное нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, а также срок лишения свободы будут увеличены.

Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Нужно ли ужесточить наказание пьяным водителям?
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У нетрезвых водителей будут брать кровь
{{material_121061}} По словам инициаторов, такие новшества необходимы, поскольку бывают ситуации, когда пострадавший после ДТП находится без сознания и не в состоянии выдохнуть в устройство. Более того, водители сознательно симулируют бессознательное состояние, чтобы оттянуть время прохождения медосвидетельствования.Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России намерено ужесточить наказание водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если проект будет одобрен, то штраф за повторное нарушение правил дорожного движения, совершенное в нетрезвом состоянии, а также срок лишения свободы будут увеличены.Пока Министерство не озвучило, насколько увеличится срок лишения свободы и размер штрафа. По действующему законодательству нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичное наказание ожидает собственника автомобиля, передавшего управление человеку в состоянии алкогольного опьянения.{{vote_124}}
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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