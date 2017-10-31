У Nissan скоро появится внедорожник Paladin
Как следует из опубликованной маркой информации, новинка будет оснащаться большой радиаторной решеткой, вертикальными фарами и просторным задним окном. Габариты ожидаемого внедорожника уже известны. Так, в длину модель достигнет 4 885 мм, ширина составит 1 865 мм, в высоту - 1 835 мм, а расстояние между колесными осями - 2 850 мм.
Под капотом Paladin разместится 2,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 163 л.с. Моторная гамма будет продолжена моторами на «тяжелом» топливе на 2,3 литра. Стандартный «дизель» будет обладать мощностью 160 «лошадей», а битурбированный агрегат порадует будущего владельца «табуном» в 187 л.с. Отметим, что последняя силовая установка рассчитана только на топовые вариации внедорожника.
Версия Nissan Navara, ориентированная на европейских покупателей, появилась на рынке два года назад. Эта модель оснащена 2,3-литровым дизельным двигателем DCI с четырьмя цилиндрами. Мотор выдает 160 или 187 л.с. в зависимости от модификации. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Navara 2.3 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|190
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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