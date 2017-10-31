31 октября 2017, 15:39

У Nissan скоро появится внедорожник Paladin

В апреле 2018 года производитель Nissan представит мировой общественности свой новый внедорожник, получивший имя Paladin. Премьера состоится на мотор-шоу в Пекине.
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  У Nissan скоро появится внедорожник Paladin Nissan Navara У Nissan скоро появится внедорожник Paladin
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Этой информации поделился Эшвани Гупта, руководитель подразделения LCV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Марка выпустит и пятиместную модификацию автомобиля, и вариацию, рассчитанную на семь посадочных мест. По предварительным данным, в нескольких странах внедорожник заменит модель Patrol. Автомобиль будет построен на основе Nissan Navara.

Как следует из опубликованной маркой информации, новинка будет оснащаться большой радиаторной решеткой, вертикальными фарами и просторным задним окном. Габариты ожидаемого внедорожника уже известны. Так, в длину модель достигнет 4 885 мм, ширина составит 1 865 мм, в высоту - 1 835 мм, а расстояние между колесными осями - 2 850 мм.

Под капотом Paladin разместится 2,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 163 л.с. Моторная гамма будет продолжена моторами на «тяжелом» топливе на 2,3 литра. Стандартный «дизель» будет обладать мощностью 160 «лошадей», а битурбированный агрегат порадует будущего владельца «табуном» в 187 л.с. Отметим, что последняя силовая установка рассчитана только на топовые вариации внедорожника.

Версия Nissan Navara, ориентированная на европейских покупателей, появилась на рынке два года назад. Эта модель оснащена 2,3-литровым дизельным двигателем DCI с четырьмя цилиндрами. Мотор выдает 160 или 187 л.с. в зависимости от модификации. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Navara 2.3 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин190
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Навара, Наварра

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Skidon
отключилась приборная понель nissan navara
nissan navara 2003 god 2.5 tdi
magnat777
Грузовики пикапы
Так же рассмотрите Nissan Navara.
paha
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У Nissan скоро появится внедорожник Paladin
{{material_121482}}Этой информации поделился Эшвани Гупта, руководитель подразделения LCV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Марка выпустит и пятиместную модификацию автомобиля, и вариацию, рассчитанную на семь посадочных мест. По предварительным данным, в нескольких странах внедорожник заменит модель Patrol. Автомобиль будет построен на основе Nissan Navara.Как следует из опубликованной маркой информации, новинка будет оснащаться большой радиаторной решеткой, вертикальными фарами и просторным задним окном. Габариты ожидаемого внедорожника уже известны. Так, в длину модель достигнет 4 885 мм, ширина составит 1 865 мм, в высоту - 1 835 мм, а расстояние между колесными осями - 2 850 мм.Под капотом Paladin разместится 2,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 163 л.с. Моторная гамма будет продолжена моторами на «тяжелом» топливе на 2,3 литра. Стандартный «дизель» будет обладать мощностью 160 «лошадей», а битурбированный агрегат порадует будущего владельца «табуном» в 187 л.с. Отметим, что последняя силовая установка рассчитана только на топовые вариации внедорожника.Версия Nissan Navara, ориентированная на европейских покупателей, появилась на рынке два года назад. Эта модель оснащена 2,3-литровым дизельным двигателем DCI с четырьмя цилиндрами. Мотор выдает 160 или 187 л.с. в зависимости от модификации. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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