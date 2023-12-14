У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются

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В настоящее время доподлинно известно о двух случаях самопроизвольного срабатывания подушек безопасности в новеньких автомобилях Kia Seltos и Soul 2024 модельного года. В первый раз шторка безопасности без видимых причин раскрылась в Kia Soul, который еще не успели продать. Он спокойно стоял на складе у дилера. Компания Kia отправила на место технического специалиста, который изучил журнал данных блока управления подушками безопасности и не обнаружил никаких записей о срабатывании подушки безопасности.

Второй инцидент произошел двумя месяцами позже, и в данном случае речь шла уже об автомобиле клиента. К счастью, от внезапного раскрытия подушки безопасности никто не пострадал. Как и в предыдущий раз, видимых причин для срабатывания не было. Компания Kia выкупила оба автомобиля и провела более тщательную проверку. Причину удалось обнаружить только при обследовании с помощью рентгеновского оборудования. В обоих автомобилях были установлены дефектные диффузоры подушек безопасности, изготовленные поставщиком Hyundai Mobis с разницей в один день. Специалисты подозревают дефект сварки.

Фото: Kia

Компания Kia приняла решение отозвать в США все автомобили Kia Seltos и Soul, в которых были установлены дефектные диффузоры, произведенные Hyundai Mobis в эти два дня. В общей сложности в сервис пригласят владельцев 2,3 тысячи автомобилей. Модуль подушки безопасности будет проверен и при необходимости заменен.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р ) , KIA Soul (от 914 900 Р )

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