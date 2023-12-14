У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Фото: Kia
Второй инцидент произошел двумя месяцами позже, и в данном случае речь шла уже об автомобиле клиента. К счастью, от внезапного раскрытия подушки безопасности никто не пострадал. Как и в предыдущий раз, видимых причин для срабатывания не было. Компания Kia выкупила оба автомобиля и провела более тщательную проверку. Причину удалось обнаружить только при обследовании с помощью рентгеновского оборудования. В обоих автомобилях были установлены дефектные диффузоры подушек безопасности, изготовленные поставщиком Hyundai Mobis с разницей в один день. Специалисты подозревают дефект сварки.
Компания Kia приняла решение отозвать в США все автомобили Kia Seltos и Soul, в которых были установлены дефектные диффузоры, произведенные Hyundai Mobis в эти два дня. В общей сложности в сервис пригласят владельцев 2,3 тысячи автомобилей. Модуль подушки безопасности будет проверен и при необходимости заменен.
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