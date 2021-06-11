У новинки УАЗа, прозванной убийцей «ГАЗели», заподозрили проблему с тормозами
Фото: УАЗ
Неисправность обнаружили на нескольких десятках экземплярах из первой партии, но УАЗ решил не объявляться официальную отзывную кампанию, а справиться с проблемой собственными силами в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, продажи нового представителя коммерческой линейки «Профи» стартовали в марте 2021 года. Модель «Профи Полуторка» с двускатной ошиновкой (индекс 236031) может свободно перевозить по 2 тонны груза, при этом формально укладывается в 3,5 тонны полной массы. Стандартный бортовой грузовичок с однорядной кабиной стоит от 1 040 000 рублей.
- 970 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 450 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 717 999 РУАЗ Профи 2018 в Москве
- 699 999 РУАЗ Профи 2018 в Москве
- 1 435 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 340 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 350 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 222 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 090 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 800 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий