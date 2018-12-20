20 декабря 2018, 16:11
У нового Suzuki Jimny выявили странный «баг»
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В Сети появилось видео, наглядно демонстрирующее сбой в работе системы экстренного автоматического торможения у внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Система внезапно срабатывает во время движения без видимых причин.
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Все собранные данные уже переданы автопроизводителю. Сейчас инженеры Suzuki разбираются в причинах сбоя. По всей видимости, виновата калибровка системы AEB и проблему можно будет решить, выпустив обновление для программного обеспечения.
В Европе новый Jimny предлагается с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 100 л.с. и 129 Нм крутящего момента. На домашнем рынке в Японии внедорожник оснащается трехцилиндровым агрегатом объемом 658 куб. см, мощностью 63 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. В Россию поставки Jimny нового поколения начнутся весной 2019 года. Надеемся, что к этому времени автопроизводитель успеет устранить ошибку в ПО.
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Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
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