19 декабря 2019, 08:49
У нового Volkswagen Golf выявили проблему с безопасностью
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Фото: motor1.com
Эксперты Euro NCAP провели финальную серию краш-тестов 2019 года. На этот раз разбили сразу 10 автомобилей, включая три китайских кроссовера. Наибольшее внимание привлекли результаты испытаний хэтчбека Volkswagen Golf нового поколения. Автомобилю поставили максимальные 5 звезд, но указали на серьезную проблему, причину которой предстоит выяснить автопроизводителю.
Фото: motor1.ru
Фото: motor1.ru
Фото: motor1.ru
Фото: motor1.ru
Фото: motor1.ru
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По итогам тестов Volkswagen Golf набрал максимальные 5 звезд. За безопасность водителя и взрослых пассажиров ему присудили 95%, детей – 89%, пешеходов – 76%, а эффективность электронных ассистентов получила 78%. Однако в ходе теста с имитацией бокового удара левая задняя дверь открылась, и пассажир второго ряда мог выпасть из машины. Похожая проблема с открывшейся задней дверью наблюдалась и в проведенном двумя неделями ранее испытании минивена Volkswagen Sharan. Правда, тогда дверь не просто открылась, а буквально отвалилась.
По словам главы Euro NCAP Михеля ван Ратингена, проблемы с открыванием дверей в настоящее время встречаются довольно редко. Тем важнее для специалистов Volkswagen как можно быстрее выяснить причину такой закономерности и устранить ее. В остальном серьезных проблем с безопасностью у нового Volkswagen Golf нет.
Обладателями пяти звезд в последней серии краш-тестов также стали Audi Q8, Ford Puma, Nissan Juke и китайский MG HS. Три звезды получили Volkswagen Up, Skoda Citigo и малолитражка Seat Mii. Баллы снизили только за работу электронных систем активной безопасности. У всех этих автомобилей система автоматического экстренного торможения не входит в набор штатного оснащения, а предлагается в качестве опции. Аутсайдером тестов стал «китаец» Aiways U5 (голубой автомобиль на последнем фото), который набрал всего 73% за безопасность водителя, 70% за безопасность детей, 45% - пешеходов и 55% - за работу электронных ассистентов.
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Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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