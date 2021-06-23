У новой Audi RS3 появится хулиганский дрифт-режим
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Всего у RS3 будет пять предустановленных режимов: Comfort/Efficiency, Auto, Dynamic, RS Performance и RS Torque Rear. В первом случае момент распределяется преимущественно в пользу передней оси, в остальных – баланс все больше смещается к задней. Например, режим RS Performance адаптирован для использования на треке, а режим RS Torque Rear позволяет отправлять спорткар в управляемый занос.
Под капотом нового Audi RS3 сохранится 2,5-литровый турбомотор. Ожидается, что его отдача вырастет до 420 л.с. (+20 л.с.) и 500 Нм (+20 Нм). С места до «сотни» новинка сможет разогнаться за 3,8 секунды или на 0,3 секунды быстрее предшественника. Максимальная скорость составит 290 км/ч. Онлайн-премьера может состояться нынешним летом, а «во плоти» автомобиль покажут в сентябре на мотор-шоу IAA, которое впервые пройдет не во Франкфурте, а в Мюнхене.
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