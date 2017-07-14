14 июля 2017, 16:03

У новой Audi S8 будет «сердце» от Porsche Panamera

Автомобильная компания Audi решила оснастить свои новые седаны S8 и S8 Plus силовыми агрегатами, которые устанавливаются на спортивные купе Porsche Panamera.
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Речь идет о битурбированном 4-литровом двигателе V8. Правда, мотор не сможет развить максимальную мощность в 550 «лошадей», как это происходит на Panamera. Инженеры будут вынуждены уменьшить отдачу на 10 или 15 л.с. Также уменьшится и крутящий момент - с 770 до 567 Нм.

Но даже с «замедленным» двигателем новая модель сможет разогнаться до первой сотни за 4 секунды, а максимальная скорость будет равняться 298 км/ч. Эта информация появилась накануне в западных СМИ, но подтверждения от автопроизводителя пока не последовало.

Официальные дилеры ожидают новую генерацию модели к началу следующего года. Позже в продаже появится версия S8 Plus, а затем ее заменит версия E-Tron. Сведений о стоимости новинки пока нет.

Комплектации и технические характеристики

Audi S8 Plus 4.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин605
Объем двигателя3993
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.8
Загородный цикл7.7
Смешанный цикл9.9
ТопливоАИ-95
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Форум Audi S8
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
Eprbq555
Отзыв о Audi S8 1999 года
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Eprbq555
выбор.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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У новой Audi S8 будет «сердце» от Porsche Panamera
{{material_120029}}Речь идет о битурбированном 4-литровом двигателе V8. Правда, мотор не сможет развить максимальную мощность в 550 «лошадей», как это происходит на Panamera. Инженеры будут вынуждены уменьшить отдачу на 10 или 15 л.с. Также уменьшится и крутящий момент - с 770 до 567 Нм.Но даже с «замедленным» двигателем новая модель сможет разогнаться до первой сотни за 4 секунды, а максимальная скорость будет равняться 298 км/ч. Эта информация появилась накануне в западных СМИ, но подтверждения от автопроизводителя пока не последовало.Официальные дилеры ожидают новую генерацию модели к началу следующего года. Позже в продаже появится версия S8 Plus, а затем ее заменит версия E-Tron. Сведений о стоимости новинки пока нет.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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