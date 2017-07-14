14 июля 2017, 16:03
У новой Audi S8 будет «сердце» от Porsche Panamera
Автомобильная компания Audi решила оснастить свои новые седаны S8 и S8 Plus силовыми агрегатами, которые устанавливаются на спортивные купе Porsche Panamera.
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Но даже с «замедленным» двигателем новая модель сможет разогнаться до первой сотни за 4 секунды, а максимальная скорость будет равняться 298 км/ч. Эта информация появилась накануне в западных СМИ, но подтверждения от автопроизводителя пока не последовало.
Официальные дилеры ожидают новую генерацию модели к началу следующего года. Позже в продаже появится версия S8 Plus, а затем ее заменит версия E-Tron. Сведений о стоимости новинки пока нет.
Комплектации и технические характеристики
|Audi S8 Plus 4.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|605
|Объем двигателя
|3993
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|13.8
|Загородный цикл
|7.7
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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