7 августа 2019, 13:06
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Sonata восьмого поколения. Российским покупателям предложат единственную модификацию с 2,5-литровым мотором мощностью 179 л.с. и 6-диапазонным «автоматом».
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фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
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Сборку новой Sonata обещают наладить на «Автоторе» осенью 2019 года. Как и автомобили предыдущего поколения, выпуск новинки в Калининграде будут осуществлять по принципу полного цикла. Для американского рынка «Сонаты» собирают на заводе Hyundai в Алабаме.
Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Цены колеблются от 1 344 000 до 1 800 000 рублей.
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Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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