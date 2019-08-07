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7 августа 2019, 13:06

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Sonata восьмого поколения. Российским покупателям предложат единственную модификацию с 2,5-литровым мотором мощностью 179 л.с. и 6-диапазонным «автоматом».
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

фото пользователя 110km

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

фото пользователя 110km

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

фото пользователя 110km

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

фото пользователя 110km

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор

фото пользователя 110km

У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
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Мировая премьера Hyundai Sonata нового поколения состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Седан прибавил в размерах, получил новый стремительный дизайн и стал более технологичным. В моторную гамму для США вошел «атмосферник» Smartstream GDI объемом 2,5 литра (194 л.с., 245 Нм) и турбомотор Smartstream 1.6 T-GDI (182 л.с., 264 Нм). Судя по ОТТС, российским покупателям предложат 2,5 литровый агрегат (179 л.с., 232 Нм), который способен переваривать 92-й бензин и работает в сочетании с прежней 6-диапазонной автоматической коробкой передач.

Сборку новой Sonata обещают наладить на «Автоторе» осенью 2019 года. Как и автомобили предыдущего поколения, выпуск новинки в Калининграде будут осуществлять по принципу полного цикла. Для американского рынка «Сонаты» собирают на заводе Hyundai в Алабаме.

Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Цены колеблются от 1 344 000 до 1 800 000 рублей.


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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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У новой Hyundai Sonata оставят один мотор
{{material_126316}}Мировая премьера Hyundai Sonata нового поколения состоялась в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Седан прибавил в размерах, получил новый стремительный дизайн и стал более технологичным. В моторную гамму для США вошел «атмосферник» Smartstream GDI объемом 2,5 литра (194 л.с., 245 Нм) и турбомотор Smartstream 1.6 T-GDI (182 л.с., 264 Нм). Судя по ОТТС, российским покупателям предложат 2,5 литровый агрегат (179 л.с., 232 Нм), который способен переваривать 92-й бензин и работает в сочетании с прежней 6-диапазонной автоматической коробкой передач.Сборку новой Sonata обещают наладить на «Автоторе» осенью 2019 года. Как и автомобили предыдущего поколения, выпуск новинки в Калининграде будут осуществлять по принципу полного цикла. Для американского рынка «Сонаты» собирают на заводе Hyundai в Алабаме.Сейчас в салонах российских дилеров покупателям предлагают Sonata текущего поколения с двумя бензиновыми моторами на выбор: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.) Оба агрегата работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен в пяти уровнях оснащения. Цены колеблются от 1 344 000 до 1 800 000 рублей.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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