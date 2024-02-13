У кроссоверов Kia обнаружили новую проблему с двигателем. Шатун пробивает дыру в блоке цилиндров
Проведенное производителем расследование показало, что все дело в дефектных пружинах клапанов двигателя V6, отправленных на завод поставщиком из Южной Кореи Daewonkangup. Усталостное растрескивание приводит к разрушению клапанных пружин во время движения. Из-под капота слышится хлопок, а затем появляется дым.
Компания Kia объявил в США отзыв всех автомобилей, оснащенных дефектными пружинами. В сервис пригласят владельцев 2 872 кроссоверов Kia Telluride 2024 модельного года. На всех машинах заменят клапанный механизм.
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