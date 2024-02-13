У кроссоверов Kia обнаружили новую проблему с двигателем. Шатун пробивает дыру в блоке цилиндров

Выявленная неисправность затрагивает пока только автомобили Kia Telluride с моторами V6, сошедшие с конвейера завода Kia Motor Manufacturing Georgia в Вест-Пойнте, штат Джорджия (США) в период с 1 октября 2023 года по 6 декабря 2023 года. Все началось с жалоб владельцев новеньких автомобилей на проблемы с двигателем. Первые обращения зафиксировали уже в конце октября. Всего известно минимум о 83 проблемных кроссоверах, причем у 47 из них дело дошло до замены двигателя.

Проведенное производителем расследование показало, что все дело в дефектных пружинах клапанов двигателя V6, отправленных на завод поставщиком из Южной Кореи Daewonkangup. Усталостное растрескивание приводит к разрушению клапанных пружин во время движения. Из-под капота слышится хлопок, а затем появляется дым.

Фото: Kia

Компания Kia объявил в США отзыв всех автомобилей, оснащенных дефектными пружинами. В сервис пригласят владельцев 2 872 кроссоверов Kia Telluride 2024 модельного года. На всех машинах заменят клапанный механизм.

Упомянутые модели: KIA Telluride

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