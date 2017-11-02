У Outlander в России появилась новая комплектация
Покупателям новое исполнение обойдется на 40 000 рублей дороже - стоимость Mitsubishi Outlander в комплектации Intense+ стартует с отметки 1 779 990 рублей. Более «богатая» версия Instyle предложена по цене от 1 859 990 рублей. Разница заключается в кожаной отделке салона и электропривода передних сидений.
Как сообщают представители марки, также ими были пересмотрены комплектации Inform и Instyle, которые сейчас оснащаются мультимедийными системами. Несмотря на улучшения, стоимость этих комплектаций не изменилась. По списку оборудования комплектация Intense+ расположилась между указанными версиями.
Новая комплектация оснащается бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 146 «лошадей». Трансмиссия представлена вариаторной коробкой передач и системой полного привода.
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