2 ноября 2017, 12:37

У Outlander в России появилась новая комплектация

Компания Mitsubishi анонсировала выпуск новой комплектации внедорожника Outlander. Сборка автомобиля в исполнении Intense+ осуществляется на российском заводе производителя.
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Mitsubishi Outlander
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 389 000 до 2 159 990 Р
Отзывов: 5
От изначальной комплектации Intense кроссовер получил семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и рулевого колеса, круиз-контроль, ESP и датчики света и дождя. Из нового добавились мультимедийная установка Mitsubishi Connect, камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, электропривод складывания зеркал, тонированные задние стекла и 18-дюймовые колесные диски вместо прежних 16-дюймовых.

Покупателям новое исполнение обойдется на 40 000 рублей дороже - стоимость Mitsubishi Outlander в комплектации Intense+ стартует с отметки 1 779 990 рублей. Более «богатая» версия Instyle предложена по цене от 1 859 990 рублей. Разница заключается в кожаной отделке салона и электропривода передних сидений.

Как сообщают представители марки, также ими были пересмотрены комплектации Inform и Instyle, которые сейчас оснащаются мультимедийными системами. Несмотря на улучшения, стоимость этих комплектаций не изменилась. По списку оборудования комплектация Intense+ расположилась между указанными версиями.

Новая комплектация оснащается бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 146 «лошадей». Трансмиссия представлена вариаторной коробкой передач и системой полного привода.

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Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
Александр
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I really colnud't ask for more from this article.
Andres
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У Outlander в России появилась новая комплектация
{{model_884}}От изначальной комплектации Intense кроссовер получил семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и рулевого колеса, круиз-контроль, ESP и датчики света и дождя. Из нового добавились мультимедийная установка Mitsubishi Connect, камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, электропривод складывания зеркал, тонированные задние стекла и 18-дюймовые колесные диски вместо прежних 16-дюймовых.Покупателям новое исполнение обойдется на 40 000 рублей дороже - стоимость Mitsubishi Outlander в комплектации Intense+ стартует с отметки 1 779 990 рублей. Более «богатая» версия Instyle предложена по цене от 1 859 990 рублей. Разница заключается в кожаной отделке салона и электропривода передних сидений.Как сообщают представители марки, также ими были пересмотрены комплектации Inform и Instyle, которые сейчас оснащаются мультимедийными системами. Несмотря на улучшения, стоимость этих комплектаций не изменилась. По списку оборудования комплектация Intense+ расположилась между указанными версиями.Новая комплектация оснащается бензиновым двигателем объемом 2 литра, выдающим 146 «лошадей». Трансмиссия представлена вариаторной коробкой передач и системой полного привода.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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