Почему даже самый драйвовый кроссовер Porsche не идеален — неожиданный нюанс

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 декабря 2025, 20:18

У Porsche Cayenne есть только один серьезный недостаток, который долго не решали

У Porsche Cayenne есть только один серьезный недостаток, который долго не решали

Почему даже самый драйвовый кроссовер Porsche не идеален — неожиданный нюанс

У Porsche Cayenne есть только один серьезный недостаток, который долго не решали

Porsche Cayenne считается одним из самых азартных кроссоверов. Его динамика и управляемость впечатляют. Но у этой модели есть особенность, которая долго раздражала даже поклонников. Недавно производитель наконец-то нашел решение. Что это за проблема - узнаете в материале.

Porsche Cayenne считается одним из самых азартных кроссоверов. Его динамика и управляемость впечатляют. Но у этой модели есть особенность, которая долго раздражала даже поклонников. Недавно производитель наконец-то нашел решение. Что это за проблема - узнаете в материале.

Porsche Cayenne уже много лет удерживает статус одного из самых интересных для водителя кроссоверов. Его поведение на дороге, реакция на руль и динамика находятся на высоте, что позволяет ему выделяться среди конкурентов. Даже если вы не являетесь фанатом марки, Cayenne умеет дарить настоящие эмоции за рулем.

Однако, несмотря на все плюсы, в этой модели долгое время существовал один нюанс, который портил общее впечатление. Речь шла не о дизайне, качестве отделки или цене. Проблема была глубже и касалась самой сути автомобиля — его поведения на дороге в определенных условиях.

Если вспомнить первое поколение Cayenne, то оно уже тогда удивляло сочетанием производительности и управляемости. Но с самого начала у кроссовера была черта, которую заметили не все. С годами Porsche совершенствовала модель, но этот момент оставался стабильным и неизменным спутником автомобиля вплоть до недавнего времени.

Второе поколение Cayenne стало еще более технологичным, получило новые моторы и электронные системы. Автомобиль стал легче, быстрее и комфортнее. Но тот самый раздражавший многих водителей недостаток никуда не исчез. Даже самые продвинутые версии не избавились от этой особенности, и владельцы продолжали на нее жаловаться.

Лишь с выходом третьего поколения инженеры Porsche наконец обратили пристальное внимание на этот нюанс. Они провели серьезную работу над ошибками, изменили настройки подвески и рулевого управления, внедрили новые технологии. В результате Cayenne стал не только быстрее и современнее, но и избавился от того самого раздражителя, который долгое время портил впечатление от вождения.

Сегодняшний Cayenne — это уже совсем другой автомобиль. Он сохранил все свои сильные стороны, но стал еще более гармоничным. Теперь даже самые требовательные водители отмечают, что кроссовер стал по-настоящему универсальным: он одинаково хорош и на трассе, и в городе, и на извилистых дорогах.

История Cayenne — отличный пример того, как даже у самых продуманных и дорогих автомобилей могут быть свои слабые места. Главное — не останавливаться на достигнутом и постоянно работать над улучшениями. Именно так Porsche удалось сделать свой кроссовер еще лучше и подарить владельцам новые эмоции за рулем.

Упомянутые модели: Porsche Cayenne (от 5 033 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Свердловская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться