Почему даже самый драйвовый кроссовер Porsche не идеален — неожиданный нюанс

18 декабря 2025, 20:18
У Porsche Cayenne есть только один серьезный недостаток, который долго не решали
У Porsche Cayenne есть только один серьезный недостаток, который долго не решали
Porsche Cayenne считается одним из самых азартных кроссоверов. Его динамика и управляемость впечатляют. Но у этой модели есть особенность, которая долго раздражала даже поклонников. Недавно производитель наконец-то нашел решение. Что это за проблема - узнаете в материале.
Porsche Cayenne уже много лет удерживает статус одного из самых интересных для водителя кроссоверов. Его поведение на дороге, реакция на руль и динамика находятся на высоте, что позволяет ему выделяться среди конкурентов. Даже если вы не являетесь фанатом марки, Cayenne умеет дарить настоящие эмоции за рулем.
Однако, несмотря на все плюсы, в этой модели долгое время существовал один нюанс, который портил общее впечатление. Речь шла не о дизайне, качестве отделки или цене. Проблема была глубже и касалась самой сути автомобиля — его поведения на дороге в определенных условиях.
Если вспомнить первое поколение Cayenne, то оно уже тогда удивляло сочетанием производительности и управляемости. Но с самого начала у кроссовера была черта, которую заметили не все. С годами Porsche совершенствовала модель, но этот момент оставался стабильным и неизменным спутником автомобиля вплоть до недавнего времени.
Второе поколение Cayenne стало еще более технологичным, получило новые моторы и электронные системы. Автомобиль стал легче, быстрее и комфортнее. Но тот самый раздражавший многих водителей недостаток никуда не исчез. Даже самые продвинутые версии не избавились от этой особенности, и владельцы продолжали на нее жаловаться.
Лишь с выходом третьего поколения инженеры Porsche наконец обратили пристальное внимание на этот нюанс. Они провели серьезную работу над ошибками, изменили настройки подвески и рулевого управления, внедрили новые технологии. В результате Cayenne стал не только быстрее и современнее, но и избавился от того самого раздражителя, который долгое время портил впечатление от вождения.
Сегодняшний Cayenne — это уже совсем другой автомобиль. Он сохранил все свои сильные стороны, но стал еще более гармоничным. Теперь даже самые требовательные водители отмечают, что кроссовер стал по-настоящему универсальным: он одинаково хорош и на трассе, и в городе, и на извилистых дорогах.
История Cayenne — отличный пример того, как даже у самых продуманных и дорогих автомобилей могут быть свои слабые места. Главное — не останавливаться на достигнутом и постоянно работать над улучшениями. Именно так Porsche удалось сделать свой кроссовер еще лучше и подарить владельцам новые эмоции за рулем.
Похожие материалы Порше
-
24.11.2025, 13:39
Porsche впервые создал уникальный Cayenne первого поколения в рамках Sonderwunsch
Porsche удивил поклонников новым проектом Sonderwunsch. Впервые в истории доработок выбран Cayenne первого поколения. Премьера состоялась на крупнейшем автомобильном фестивале Ближнего Востока. Детали проекта держатся в секрете, интрига сохраняется. Узнайте, чем выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
20.11.2025, 10:38
Porsche представил электрический Cayenne мощностью свыше 1100 лошадиных сил
Porsche показал новый электрокроссовер. Он стал самым мощным в истории. Автомобиль получил совершенно новую платформу. Его интерьер выглядит очень современно. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
13.11.2025, 17:22
Porsche Cayenne Electric получит беспроводную зарядку как у смартфонов
Porsche готовит революцию для владельцев электрокаров. Зарядка без проводов станет реальностью. Просто припаркуйтесь и энергия начнет поступать автоматически. Как это изменит привычные поездки? Узнайте, что ждет автомобилистов уже скоро.Читать далее
-
11.11.2025, 17:03
Porsche Cayenne Electric официально дебютирует 19 ноября: долгожданная премьера нового электрокроссовера
Porsche раскрывает дату премьеры своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок года. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете. Узнайте, когда состоится долгожданная презентация. Ожидания поклонников бренда растут с каждым днем.Читать далее
-
24.10.2025, 18:39
Электрический Porsche Cayenne удивил запасом хода и новой батареей
Porsche представил электрический Cayenne с впечатляющим запасом хода. Новая платформа обещает больше, чем у Taycan. Инженеры сделали ставку на инновации. Подробности о технологиях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
07.10.2025, 08:04
Электрический Porsche Cayenne 2026 замечен на финальных тестах в Лос-Анджелесе
Porsche готовит к выпуску новый электрокроссовер. Модель проходит завершающие испытания. Ожидается премьера в конце 2025 года. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик сохраняется.Читать далее
-
01.10.2025, 08:23
Porsche показала салон электрического Cayenne с тремя экранами как у Geely Monjaro
Porsche готовит электрический кроссовер. Его салон уже рассекретили. Внутри много цифровых решений. Появились совершенно новые опции. Комфорт выведен на новый уровень. Дебют новинки состоится уже скоро.Читать далее
-
23.09.2025, 11:56
Электрический Porsche Cayenne: первые изображения и впечатляющая мощность
В сеть попали изображения будущей новинки. Ожидается впечатляющая производительность. Дизайн вызывает интерес у поклонников марки. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.10.2024, 07:59
Первый в истории минивэн Porsche построили специально для жены Марка Цукерберга
Американский миллиардер Марк Цукерберг похвастался в соцсетях двумя автомобилями Porsche, которые пополнили его семейный гараж. Для себя он приобрел Porsche 911 GT3 Touring, а для своей супруги – минивэн, построенный на базе Porsche Cayenne Turbo GT.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
24.11.2025, 13:39
Porsche впервые создал уникальный Cayenne первого поколения в рамках Sonderwunsch
Porsche удивил поклонников новым проектом Sonderwunsch. Впервые в истории доработок выбран Cayenne первого поколения. Премьера состоялась на крупнейшем автомобильном фестивале Ближнего Востока. Детали проекта держатся в секрете, интрига сохраняется. Узнайте, чем выделяется этот уникальный внедорожник.Читать далее
-
20.11.2025, 10:38
Porsche представил электрический Cayenne мощностью свыше 1100 лошадиных сил
Porsche показал новый электрокроссовер. Он стал самым мощным в истории. Автомобиль получил совершенно новую платформу. Его интерьер выглядит очень современно. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
13.11.2025, 17:22
Porsche Cayenne Electric получит беспроводную зарядку как у смартфонов
Porsche готовит революцию для владельцев электрокаров. Зарядка без проводов станет реальностью. Просто припаркуйтесь и энергия начнет поступать автоматически. Как это изменит привычные поездки? Узнайте, что ждет автомобилистов уже скоро.Читать далее
-
11.11.2025, 17:03
Porsche Cayenne Electric официально дебютирует 19 ноября: долгожданная премьера нового электрокроссовера
Porsche раскрывает дату премьеры своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок года. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете. Узнайте, когда состоится долгожданная презентация. Ожидания поклонников бренда растут с каждым днем.Читать далее
-
24.10.2025, 18:39
Электрический Porsche Cayenne удивил запасом хода и новой батареей
Porsche представил электрический Cayenne с впечатляющим запасом хода. Новая платформа обещает больше, чем у Taycan. Инженеры сделали ставку на инновации. Подробности о технологиях и возможностях – в нашем материале.Читать далее
-
07.10.2025, 08:04
Электрический Porsche Cayenne 2026 замечен на финальных тестах в Лос-Анджелесе
Porsche готовит к выпуску новый электрокроссовер. Модель проходит завершающие испытания. Ожидается премьера в конце 2025 года. Подробности о новинке держатся в секрете. Интрига вокруг характеристик сохраняется.Читать далее
-
01.10.2025, 08:23
Porsche показала салон электрического Cayenne с тремя экранами как у Geely Monjaro
Porsche готовит электрический кроссовер. Его салон уже рассекретили. Внутри много цифровых решений. Появились совершенно новые опции. Комфорт выведен на новый уровень. Дебют новинки состоится уже скоро.Читать далее
-
23.09.2025, 11:56
Электрический Porsche Cayenne: первые изображения и впечатляющая мощность
В сеть попали изображения будущей новинки. Ожидается впечатляющая производительность. Дизайн вызывает интерес у поклонников марки. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.10.2024, 07:59
Первый в истории минивэн Porsche построили специально для жены Марка Цукерберга
Американский миллиардер Марк Цукерберг похвастался в соцсетях двумя автомобилями Porsche, которые пополнили его семейный гараж. Для себя он приобрел Porsche 911 GT3 Touring, а для своей супруги – минивэн, построенный на базе Porsche Cayenne Turbo GT.Читать далее
-
10.06.2024, 00:16
Быстрейшие автомобили Нюрбургринга. 6 лучших моделей в разных категориях
За последние 20 лет время круга на Нюрбургринге стало таким же важным маркетинговым инструментом для производителей спорткаров, как время разгона с места до 100 км/ч или максимальная скорость.Читать далее
- 25 286 700 РPorsche Cayenne 2025 в Москве
- 18 690 000 РPorsche Cayenne 2025 в Москве
- 24 300 000 РPorsche Cayenne 2025 в Москве
- 15 990 000 РPorsche Cayenne 2024 в Москве
- 20 000 000 РPorsche Cayenne 2021 в Москве
- 36 960 000 РPorsche Cayenne 2024 в Москве
- 8 711 000 РPorsche Cayenne 2020 в Москве
- 25 652 000 РPorsche Cayenne 2025 в Москве
- 22 989 000 РPorsche Cayenne 2025 в Москве
- 15 730 000 РPorsche Cayenne 2024 в Москве