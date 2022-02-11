11 февраля 2022, 13:17
У работников АвтоВАЗа сдают нервы: профсоюзы раскрыли статистику обращений к врачам
Накануне на совещании в АвтоВАЗе подвели первые итоги программы добровольного медицинского страхования (ДМС), которую с середины июля 2021 года реализуют на предприятии. Выяснилось, что чаще всего сотрудники жаловались на нервы.
Автор: автожурналист Фото: Коммерсант
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Самой распространенной жалобой стали проблемы с нервной системой (29% обращений). На втором месте – болезни органов пищеварения (15%), на третьем – эндокринная система (12%). На стоматологические услуги пришлось 9% обращений, а на травмы и проблемы мочеполовой системы – 7% и 8% соответственно.
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