У Renault Duster в России появился новый хит продаж: связка двигателя TCe 150 и «внедорожного» CVT привлекает покупателей
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
По словам Анатолия Калицева, эксперта по продукту «Renault Россия», эта версия рассматривается потребителями даже чаще, чем сочетание 2-литрового атмосферного мотора и автоматической коробки на прошлом поколении Duster.
Люди, заявил эксперт, перестали опасаться турбомотора TCe 150, потому как наблюдают его эффективность и надежность работы на других моделях Renault (Arkana и Kaptur). При этом есть доверие к CVT X-Tronic 8 поколения, опять же зарекомендовавшему себя на ряде известных кроссоверов, представленных в России (Nissan Qashqai, X-Trail, Mitsubishi Outlander, ASX, Eclipse Cross).
По данным пресс-службы «Renault Россия», на «Аркане» и «Каптюре» новая силовая связка прижилась настолько, что на ее долю приходится до 50% всех продаж кроссоверов. Для «Дастера» такая цифра все же будет, скорее всего, неподъемной, заявил корреспонденту 110km.ru Анатолий Калицев. По той простой причине, что в линейке SUV присутствует дизельный двигатель, как и прежде, пользующийся спросом.
Напомним, что приобрести сегодня Renault Duster с TCe 150 и CVT можно, имея в наличии 1 438 000 рублей (комплектация Drive) и 1 498 000 рублей (Style). Последняя располагает обширным списком оборудования, который до сего времени на бюджетном кроссовере представлен не был. При этом прямые конкуренты в лице Hyundai Creta и Kia Seltos с сопоставимыми моторами и типами трансмиссий проигрывают «французу» по цене и «содержимому».
P.S. Если у вас есть вопросы относительно связки TCe 150 и CVT, можете смело их озвучивать – мы непременно донесем их до представителей компании Renault, которые в текущий момент организовали динамическую презентацию новой версии.
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