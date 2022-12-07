У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
Напомним, в Россию модель сейчас возят по «серым» схемам под заказ. Объявления о продаже можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Заводская гарантия на такие автомобили не распространяется.
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20.11.2022, 17:34
5 самых дешевых корейских кроссоверов с полным приводом в РФ
Кроссоверы корейских автопроизводителей по-прежнему пользуются любовью отечественных автомобилистов за неплохое сочетание качества, уровня оснащения и цены. Но дешевыми машины из приведенного списка можно назвать лишь условно - по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.Читать далее
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01.11.2022, 23:12
Погоду в мировых продажах Kia делали в октябре два кроссовера, чьи имена нам хорошо известны
Kia зафиксировала в октябре 2022 года объем мировых продаж на уровне 238 660 ед., таким образом увеличившись на 8,6% в годовом исчислении. Линейка вседорожников возглавила мировые продажи, и самые высокие показатели у Sportage и Seltos. Читать далее
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25.10.2022, 16:14
Kia близка к тому, чтобы приостановить российские продажи автомобилей
Kia Motors заявила о возможности прекращения своей работы на автомобильном рынке России. Речь идет о производстве и продаже транспортных средств. При этом корейцы намерены продолжить послепродажное обслуживание. Читать далее
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15.09.2022, 14:49
Cколько на самом деле стоит новый Kia Sportage в России (очень дорого)
Компания Kia официально не объявляла о начале продаж в России кроссовера Sportage нового поколения, но прайс-листы уже известны. Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 849 900 рублей, но у дилеров машину не купить даже за три миллиона.Читать далее
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01.08.2022, 13:41
Эксперты пересчитали в России все кроссоверы и внедорожники и назвали самые популярные
Аналитики агентства «Автостат-Инфо» изучили статистику по зарегистрированным в России автомобилям сегмента SUV. Таких набралось более 12 млн единиц. Наиболее популярны кроссоверы и внедорожники в столичном регионе и в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
01.08.2022, 04:53
5 главных новинок в России летом 2022 года
Несмотря на сложную ситуацию в отечественном автопроме, на российском рынке продолжают появляться новые модели. В первые два летних месяца стартовали продажи сразу нескольких интересных новинок.Читать далее
-
20.11.2022, 17:34
5 самых дешевых корейских кроссоверов с полным приводом в РФ
Кроссоверы корейских автопроизводителей по-прежнему пользуются любовью отечественных автомобилистов за неплохое сочетание качества, уровня оснащения и цены. Но дешевыми машины из приведенного списка можно назвать лишь условно - по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.Читать далее
-
01.11.2022, 23:12
Погоду в мировых продажах Kia делали в октябре два кроссовера, чьи имена нам хорошо известны
Kia зафиксировала в октябре 2022 года объем мировых продаж на уровне 238 660 ед., таким образом увеличившись на 8,6% в годовом исчислении. Линейка вседорожников возглавила мировые продажи, и самые высокие показатели у Sportage и Seltos. Читать далее
-
25.10.2022, 16:14
Kia близка к тому, чтобы приостановить российские продажи автомобилей
Kia Motors заявила о возможности прекращения своей работы на автомобильном рынке России. Речь идет о производстве и продаже транспортных средств. При этом корейцы намерены продолжить послепродажное обслуживание. Читать далее
-
15.09.2022, 14:49
Cколько на самом деле стоит новый Kia Sportage в России (очень дорого)
Компания Kia официально не объявляла о начале продаж в России кроссовера Sportage нового поколения, но прайс-листы уже известны. Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 849 900 рублей, но у дилеров машину не купить даже за три миллиона.Читать далее
-
01.08.2022, 13:41
Эксперты пересчитали в России все кроссоверы и внедорожники и назвали самые популярные
Аналитики агентства «Автостат-Инфо» изучили статистику по зарегистрированным в России автомобилям сегмента SUV. Таких набралось более 12 млн единиц. Наиболее популярны кроссоверы и внедорожники в столичном регионе и в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
01.08.2022, 04:53
5 главных новинок в России летом 2022 года
Несмотря на сложную ситуацию в отечественном автопроме, на российском рынке продолжают появляться новые модели. В первые два летних месяца стартовали продажи сразу нескольких интересных новинок.Читать далее
- 1 425 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
- 2 840 000 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 3 100 000 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 2 989 800 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 2 789 800 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 2 799 800 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 1 750 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 1 960 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 612 000 РKIA Sportage 2021 в Москве
- 4 500 000 РKIA Sportage 2022 в Москве
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