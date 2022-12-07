У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью

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Компания Kia объявила об отзыве 77 тысяч автомобилей Kia Sportage, которые сошли с конвейера завода в США с 12 января по 17 ноября этого года. У всех них подозревают ошибки при установке шторок безопасности. При ДТП шторки могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм. В ближайшее время покупателей потенциально небезопасных кроссоверов известят о начале отзывной кампании и пригласят к дилеру на бесплатный ремонт. Распространяется ли проблема на Kia Sportage, собранные в Южной Корее, пока не известно.

Напомним, в Россию модель сейчас возят по «серым» схемам под заказ. Объявления о продаже можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Заводская гарантия на такие автомобили не распространяется.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р )

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