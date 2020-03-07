У станции метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
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Чиновники уже заключили госконтракт с одной из коммерческих организаций, которая, собственно говоря, и построит такую парковку в 60 метрах от станции метро, на пересечении Лесного пр. и Гренадерской ул.
По информации пресс-службы КРТИ, работ предстоит немало. Это, в частности, замена ныне сильно поврежденного асфальтобетонного покрытия, обустройство канализационных сетей и системы электроснабжения, установка павильона контролера, создание велосипедной парковки, обустройство малых архитектурных форм.
Кроме того, предстоят работы по установке автоматизированной парковочной системы, включающей в себя систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло. На трети участка планируется организовать круговой проезд, который позволит обеспечить безопасность заезда и выезда машин с парковочных мест при соблюдении минимального радиуса поворота 6 метров.
Реализация проекта начнется в самое ближайшее время, как только будет получен ордер ГАТИ.
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