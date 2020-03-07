Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 марта 2020, 19:24

У станции метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка

  • 728
  • 0
Фото: Nord-ursus.livejournal.com
К середине августа 2020 года еще одна станция петербургского метрополитена обзаведется перехватывающей парковкой. На этот раз повезет горожанам, пользующимся «Выборгской». Суммарная ёмкость автостоянки - 26 машиномест, в том числе 3 места для размещения транспортных средств инвалидов.

Чиновники уже заключили госконтракт с одной из коммерческих организаций, которая, собственно говоря, и построит такую парковку в 60 метрах от станции метро, на пересечении Лесного пр. и Гренадерской ул.

По информации пресс-службы КРТИ, работ предстоит немало. Это, в частности, замена ныне сильно поврежденного асфальтобетонного покрытия, обустройство канализационных сетей и системы электроснабжения, установка павильона контролера, создание велосипедной парковки, обустройство малых архитектурных форм.

Кроме того, предстоят работы по установке автоматизированной парковочной системы, включающей в себя систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло. На трети участка планируется организовать круговой проезд, который позволит обеспечить безопасность заезда и выезда машин с парковочных мест при соблюдении минимального радиуса поворота 6 метров.

Реализация проекта начнется в самое ближайшее время, как только будет получен ордер ГАТИ.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В России отзывают кроссоверы Subaru
Впечатление, что субару уже не знают, как еще упростить жизнь своим покупателям. И подушки поменяли, и потом вот газогенераторы подушек поменяли (минут 45 заняло, кстати, моргнуть не успел) . Теперь вот с картером :) , мало ли дымом плюнет по пути субарушка. Перфекционисты чертовы. Но приятно.
Виктор Александров
Женщины все чаще хотят работать профессиональными водителями
Видели рекламный ролик вольво, где пирамида была из грузовиков, так там за рулем тоже женщина была, в интервью говорила, что 11 лет работает на грузовиках вольво, а на вид ей лет 35. Только вот сейчас в яндекс.такси тоже появились барышни из ближнего зарубежья. На светофоре рядом стояла испуганно вцепившись ...
Ольга
ТОП-10 самых востребованных вседорожников февраля
Странно, что тайота на втором месте, она ж вообще выбивается по ценовой категории. И для меня, как преданного поклонника VW, вот вообще не понятна народная любовь к Грете. Когда выбирала кроссовер, побывала во многих салонах, многое протестировала. Я заранее знала, что хочу, но хотела ознакомиться с ...
Наталья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 91 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
У станции метро «Выборгская» появится перехватывающая парковка
Чиновники уже заключили госконтракт с одной из коммерческих организаций, которая, собственно говоря, и построит такую парковку в 60 метрах от станции метро, на пересечении Лесного пр. и Гренадерской ул.По информации пресс-службы КРТИ, работ предстоит немало. Это, в частности, замена ныне сильно поврежденного асфальтобетонного покрытия, обустройство канализационных сетей и системы электроснабжения, установка павильона контролера, создание велосипедной парковки, обустройство малых архитектурных форм. Кроме того, предстоят работы по установке автоматизированной парковочной системы, включающей в себя систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло. На трети участка планируется организовать круговой проезд, который позволит обеспечить безопасность заезда и выезда машин с парковочных мест при соблюдении минимального радиуса поворота 6 метров.Реализация проекта начнется в самое ближайшее время, как только будет получен ордер ГАТИ.
2020-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Республика Башкортостан Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться