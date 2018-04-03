3 апреля 2018, 16:47

У Suzuki в России новый генеральный директор

Юта Такахаси вступил в должность генерального директора ООО «Сузуки Мотор Рус», являющегося официальным импортером продукции Suzuki на территории России. Он будет отвечать за развитие бренда в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании в нашем регионе.
^

Ранее мы писали
Вслед за Audi о своем праздновании 20-летия выхода на российский рынок заявила японская Suzuki. С 1998-го ...
Читать далее
Г-н Такахаси родился в 1976 году в городе Тиба. Окончил Университет Хитоцубаси со степенью MBA в области финансов. Посвятил 18 лет работе в автомобильной индустрии и 2 года отвечал за рынок РФ в Японии. Увлекается бегом и любит рыбалку.

За первые дни пребывания в России обратил внимание на величественную красоту исторического центра и интенсивное движение на дорогах, на обилие автомобилей разных марок и сегментов, особенно SUV, который является основным сегментом рынка для Suzuki. В этом новый генеральный директор видит динамику для роста продаж и бренда.

На посту генерального директора Юта Такахаси сменит Кэиити Сумида, который руководил российским представительством Suzuki с 2015 года. Под руководством г-на Сумида компания в период спада российского авторынка вывела новые модели: SX4, Vitara и его спортивную версию Vitara S. Теперь г-н Сумида продолжит свою работу в центральном офисе крупнейшей японской корпорации Itochu

Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус», « В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России »
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,

Top Manager Сузуки
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
А вы знаете способ заработать проще и быстрее? Уважаемые форумчане, я давно читаю этот форум, но вот только сейчас решил зарегистрироваться и поделится новой темой. Не так давно наткнулся на просторах интернета на один интересный проект. Компания, торгующая на фондовом рынке открыла возможность ...
alexpav241290
Форум Suzuki Ignis
| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно дымит ...
medved
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
У Suzuki в России новый генеральный директор
{{material_122900}} Г-н Такахаси родился в 1976 году в городе Тиба. Окончил Университет Хитоцубаси со степенью MBA в области финансов. Посвятил 18 лет работе в автомобильной индустрии и 2 года отвечал за рынок РФ в Японии. Увлекается бегом и любит рыбалку. За первые дни пребывания в России обратил внимание на величественную красоту исторического центра и интенсивное движение на дорогах, на обилие автомобилей разных марок и сегментов, особенно SUV, который является основным сегментом рынка для Suzuki. В этом новый генеральный директор видит динамику для роста продаж и бренда.На посту генерального директора Юта Такахаси сменит Кэиити Сумида, который руководил российским представительством Suzuki с 2015 года. Под руководством г-на Сумида компания в период спада российского авторынка вывела новые модели: SX4, Vitara и его спортивную версию Vitara S. Теперь г-н Сумида продолжит свою работу в центральном офисе крупнейшей японской корпорации Itochu{{person_172_В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России}}
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Свердловская область Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG