3 апреля 2018, 16:47
У Suzuki в России новый генеральный директор
Юта Такахаси вступил в должность генерального директора ООО «Сузуки Мотор Рус», являющегося официальным импортером продукции Suzuki на территории России. Он будет отвечать за развитие бренда в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании в нашем регионе.
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За первые дни пребывания в России обратил внимание на величественную красоту исторического центра и интенсивное движение на дорогах, на обилие автомобилей разных марок и сегментов, особенно SUV, который является основным сегментом рынка для Suzuki. В этом новый генеральный директор видит динамику для роста продаж и бренда.
На посту генерального директора Юта Такахаси сменит Кэиити Сумида, который руководил российским представительством Suzuki с 2015 года. Под руководством г-на Сумида компания в период спада российского авторынка вывела новые модели: SX4, Vitara и его спортивную версию Vitara S. Теперь г-н Сумида продолжит свою работу в центральном офисе крупнейшей японской корпорации Itochu
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В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России
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Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
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