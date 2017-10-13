У Tesla Model X выявлены проблемы с креслами
Компания утверждает, что пока не получала жалоб от владельцев автомобилей. Но для предотвращения подобной неполадки Tesla решила организовать сервисную акцию и самостоятельно проверить все кроссоверы в официальных дилерских центрах марки. Для решения проблемы будут заменены кабели на задних креслах.
В настоящее время владельцы Model X уже начали получать оповещения о необходимости посетить сервис. Все работы по устранению дефекта будут проведены в удобное для собственников время. Если возможности приехать в дилерский центр нет, то работы будут проведены на дому у покупателей. Для этого созданы специальные бригады ремонтников на передвижных фургонах-мастерских.
Пока неполадка не устранена, Tesla рекомендует не сажать одновременно двух взрослых людей на левую часть заднего ряда. Но несмотря на неисправность, компания не видит поводов отказываться от эксплуатации кроссовера.
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