13 октября 2017, 12:49

У Tesla Model X выявлены проблемы с креслами

Американский производитель электрокаров Tesla начал отзывную кампанию 11 тысяч кроссоверов Model X. Автомобили, попадающие под действие акции, выпущены с 28 октября 2016 года по 16 августа текущего года.
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Tesla Model X
Неисправность заключается в вероятности складывания задних сидений. Дефект был обнаружен в ходе внутренних проверок на предприятии. Выяснилось, что в случае недостаточной наладке механизмов, спинка заднего левого кресла может сложиться вперед во время аварии. В зоне риска около 3% отзываемых электрокаров.

Компания утверждает, что пока не получала жалоб от владельцев автомобилей. Но для предотвращения подобной неполадки Tesla решила организовать сервисную акцию и самостоятельно проверить все кроссоверы в официальных дилерских центрах марки. Для решения проблемы будут заменены кабели на задних креслах.

В настоящее время владельцы Model X уже начали получать оповещения о необходимости посетить сервис. Все работы по устранению дефекта будут проведены в удобное для собственников время. Если возможности приехать в дилерский центр нет, то работы будут проведены на дому у покупателей. Для этого созданы специальные бригады ремонтников на передвижных фургонах-мастерских.

Пока неполадка не устранена, Tesla рекомендует не сажать одновременно двух взрослых людей на левую часть заднего ряда. Но несмотря на неисправность, компания не видит поводов отказываться от эксплуатации кроссовера.

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У Tesla Model X выявлены проблемы с креслами
{{model_6214}}Неисправность заключается в вероятности складывания задних сидений. Дефект был обнаружен в ходе внутренних проверок на предприятии. Выяснилось, что в случае недостаточной наладке механизмов, спинка заднего левого кресла может сложиться вперед во время аварии. В зоне риска около 3% отзываемых электрокаров.Компания утверждает, что пока не получала жалоб от владельцев автомобилей. Но для предотвращения подобной неполадки Tesla решила организовать сервисную акцию и самостоятельно проверить все кроссоверы в официальных дилерских центрах марки. Для решения проблемы будут заменены кабели на задних креслах. В настоящее время владельцы Model X уже начали получать оповещения о необходимости посетить сервис. Все работы по устранению дефекта будут проведены в удобное для собственников время. Если возможности приехать в дилерский центр нет, то работы будут проведены на дому у покупателей. Для этого созданы специальные бригады ремонтников на передвижных фургонах-мастерских.Пока неполадка не устранена, Tesla рекомендует не сажать одновременно двух взрослых людей на левую часть заднего ряда. Но несмотря на неисправность, компания не видит поводов отказываться от эксплуатации кроссовера.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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