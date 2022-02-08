8 февраля 2022, 11:32
У Tesla обнаружилась суперспособность: она умеет уворачиваться от поезда (видео)
В Сети появилось шуточное видео, которое кажется очень правдоподобным. Электрокар Tesla Model S медленно выкатывается на переезд перед несущимся на огромной скорости поездом, но затем мы видим, что автомобиль волшебным образом остается невредим.
Дарья Климова Фото: instagram.com/2ncs/
Ранее мы писали
Один разочарованный владелец Tesla из Финляндии взорвал свою Model S 2013 года в знак протеста против грабительской ...Читать далее
Поезд сбивает автомобиль, который оказывается просто макетом из нескольких кусков фанеры. Если присмотреться, можно заметить, что между частями макета видны рельсы. В противном случае, съемки могли бы закончиться железнодорожной катастрофой. После того, как поезд уносится прочь, Tesla невероятным образом вновь обретает трехмерный вид и продолжает ехать, как ни в чем не бывало. Ролик получился потрясающим. Однако, он в очередной раз доказывает: не стоит безоговорочно верить всему, что вы видите в интернете!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 17 730 000 РTesla Model S 2022 в Москве
- 9 986 796 РTesla Model S 2021 в Москве
- 8 700 000 РTesla Model S 2020 в Москве
- 3 570 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 15 710 000 РTesla Model S 2022 в Москве
- 11 700 000 РTesla Model S 2022 в Москве
- 3 920 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 13 700 000 РTesla Model S 2022 в Москве
- 2 850 000 РTesla Model S 2014 в Москве
- 18 290 000 РTesla Model S 2022 в Москве
Новости по теме
Цена популярности: Tesla Model S 2018 года с большим пробегом продали более чем за 50 000 долларов
25.01.2022, 13:20
Автомобили с самыми продвинутыми салонами
21.01.2022, 15:20
Финский автолюбитель психанул и взорвал свою Tesla, услышав стоимость ремонта (видео)
20.12.2021, 08:35
Первая в мире Tesla c мотором V8: как она звучит! (видео)
07.12.2021, 09:33
Новости по теме
Цена популярности: Tesla Model S 2018 года с большим пробегом продали более чем за 50 000 долларов
25.01.2022, 13:20
Автомобили с самыми продвинутыми салонами
21.01.2022, 15:20
Финский автолюбитель психанул и взорвал свою Tesla, услышав стоимость ремонта (видео)
20.12.2021, 08:35
Первая в мире Tesla c мотором V8: как она звучит! (видео)
07.12.2021, 09:33
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин