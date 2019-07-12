12 июля 2019, 18:09
У Toyota будет новый кроссовер
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Инженеры Toyota работают над совершенно новым вседорожником. Автомобиль, который построят «с нуля», пополнит линейку кроссоверов марки, куда входят CH-R, RAV4, Highlander, 4Runner, и Land Cruiser.
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Изначально на этой площадке планировали собирать «модель Corolla, однако в компании изменили решение, поскольку в США растет спрос на легкие пикапы и кроссоверы. В нынешнем году продажи этих моделей на североамериканском авторынке достигли рекордных отметок.
Ранее сообщалось, что Toyota спустя 17 лет возвращает на рынок минивен Granvia. Первыми новинку получат покупатели в Австралии, Таиланде и Китае. В дальнейшем автомобиль появится и в других странах. В модельном ряду японской марки новый минивен займет место между Hiace и Alphard.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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