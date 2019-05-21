У вас в машине нет тонометра? Не вопрос: на трассе М-4 появились медкабинки
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Речь идет о 515 км и 620 км трассы, которые расположены на территории Воронежской области. Кабинки смонтированы в офисах продаж транспондеров и на данный момент работают в тестовом режиме.
Любой делающий и тем более неважно себя чувствующий человек может пройти бесплатное экспресс-обследование, измерить артериальное давление, температуру, проверить уровень содержания алкоголя. Это особо актуально в грядущие летние дни, когда в регионе воцаряется жаркая погода.
Пройдя быстрое обследования, водитель либо пассажир получит на руки лист с результатами. Если посчитает нужным, то может далее обратиться в ближайшее медицинское учреждение, имея на руках актуальные данные о состоянии своего здоровья.
Попутно на всех этих дорогах вводится специальный режим движения в жару. Если дневная температура воздуха будет превышать 32 градуса, то грузовики смогут ехать по федеральным трассам в ночное и утреннее время суток - с 22:00 до 10:00 часов.
При этом на М-4 «Дон» в Воронежской и Ростовской областях установлено 18 щитов, которые проинформируют водителей о вводимых ограничениях движения грузового транспорта на участке км 589 – км 741. Также установлены дорожные знаки, запрещающие движение грузового транспорта массой свыше 12 тонн в дневное время. Отдельные 8 щитов предупредят водителей о том, что на трассе работают камеры фото-и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Ограничение движения грузовиков массой свыше 12 тонн, вводимое с 24 мая по 15 сентября 2019 года включительно в нерабочие праздничные дни с 08:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье каждой недели, должно улучшить транспортную ситуацию в районе с. Лосева и г. Павловска, снизить заторы, которые возникают из-за высокого трафика грузового транспорта. Наряду с этим оно позволит предотвратить деформацию покрытия проезжей части и образование колеи и, следовательно, сохранит дорогу, повышая безопасность дорожного движения.
Водителей просят с понимаем отнестись к вводимому ограничению и не нарушать требования знаков дорожного движения. Контроль соблюдения требований дорожных знаков на трассе будут осуществлять экипажи ГИБДД.
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