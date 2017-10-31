У «Весты» появились новые комплектации
Ранее этот силовой агрегат был предусмотрен только в максимальной комплектации Exclusive, а теперь он предлагается для версий Comfort и Luxe.
|ВАЗ Lada Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
|4410 x 1764 x 1497 мм
|передний
|Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
|724 900 руб
|Все характеристики
В качестве опции можно заказать пакет Image, в который входят электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.
В комплектации Luxe седан оценивается в 695 900 рублей. Автомобиль отличается от варианта Comfort наличием дополнительного набора стандартного оборудования: климатической системы, боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света. На нем также установлены опции, входящие в пакет Image. Дополнительно предлагается пакет Multimedia, включающий в себя камеру заднего вида, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией и 6 динамиками. Седан в комплектации Luxe с пакетом Multimedia можно приобрести за 719 900 рублей.
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