31 октября 2017, 16:17

У «Весты» появились новые комплектации

«АвтоВАЗ» вывел в продажу новые комплектации седана Lada Vesta. Отныне автомобиль доступен с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и механической коробкой передач.
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Ранее этот силовой агрегат был предусмотрен только в максимальной комплектации Exclusive, а теперь он предлагается для версий Comfort и Luxe.

ВАЗ Lada Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
4410 x 1764 x 1497 мм
передний
Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
724 900 руб
Все характеристики
Стоимость седана с такой «начинкой» в комплектации Comfort составляет 632 900 рублей. В набор стандартного оборудования входят: кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема с Bluetooth и USB, парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

В качестве опции можно заказать пакет Image, в который входят электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.

В комплектации Luxe седан оценивается в 695 900 рублей. Автомобиль отличается от варианта Comfort наличием дополнительного набора стандартного оборудования: климатической системы, боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света. На нем также установлены опции, входящие в пакет Image. Дополнительно предлагается пакет Multimedia, включающий в себя камеру заднего вида, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией и 6 динамиками. Седан в комплектации Luxe с пакетом Multimedia можно приобрести за 719 900 рублей.

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Отзывы по теме
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Купили в семью. Езжу на ней пока только я, за мужем водитель на Солярисе приезжает. Ездила и на том, есть с чем сравнить. Дизайн внешний больше у Соляриса нравится. Особенно у Весты раздражает огромная щель под капотом. Салон у Весты и приятнее, и комфортнее. Машину взяли у "перекупа" с 2000 км. Ничего ...
Марина
Началась сборка универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
Интересно узнать, сколько будет стоить это чудо отечественной инженерной мысли?
Александр
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
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У «Весты» появились новые комплектации
Ранее этот силовой агрегат был предусмотрен только в максимальной комплектации Exclusive, а теперь он предлагается для версий Comfort и Luxe.{{params_58009}}Стоимость седана с такой «начинкой» в комплектации Comfort составляет 632 900 рублей. В набор стандартного оборудования входят: кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема с Bluetooth и USB, парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. В качестве опции можно заказать пакет Image, в который входят электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей. В комплектации Luxe седан оценивается в 695 900 рублей. Автомобиль отличается от варианта Comfort наличием дополнительного набора стандартного оборудования: климатической системы, боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света. На нем также установлены опции, входящие в пакет Image. Дополнительно предлагается пакет Multimedia, включающий в себя камеру заднего вида, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией и 6 динамиками. Седан в комплектации Luxe с пакетом Multimedia можно приобрести за 719 900 рублей.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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