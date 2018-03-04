4 марта 2018, 11:11

У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса

По Саратову прокатилась волна краж колес с Lada Vesta SW Cross. Причем если обычно злоумышленники ставят автомобиль на кирпичи и скручивают колеса, то у Vesta Cross они прорезают дыру в переднем крыле.
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  У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса ВАЗ (Lada) Vesta У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса ВАЗ (Lada) Vesta У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса
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фото
  
ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT
1.8 л, 122 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 11.2 с, 180 км/ч
4424 x 1785 x 1532 мм
передний
АИ-95, 7.9 л на 100 км
822 900 руб
Все характеристики
Дизайн штатных литых дисков внедорожного универсала Vesta явно приглянулся преступникам. В Сети появились фотографии пострадавших автомобилей с интервалом в пару недель. Оба случая произошли в Саратове. А сколько еще несчастных автовладельцев не стали выносить свое горе на публику? В салоне дилера фирменные 17-дюймовые легкосплавные диски стоят около 7 500 рублей за штуку, то есть почти 30 000 рублей за комплект. И это не считая резины и замены разрезанного переднего крыла.

Варварские действия воров объясняются просто. На Lada Vesta установлена штатная охранная сигнализация четвертой степени защиты. Чтобы не поднимать шума и не тратить время на ее отключение, преступники прорезают дыру в переднем крыле, добираются до аккумулятора и отключают его. Сигнализация питается от штатной батареи, поэтому тоже отключается, предоставляя злоумышленникам возможность действовать по старой схеме – подставить подпорки и свинтить колеса. 

Владельцам Lada Vesta SW Cross можно только посоветовать быть бдительнее и ставить болты-секретки на колеса.
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Отзывы по теме
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фигня, а не статья
Максим
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
В статье собрали комментарии пациентов психоневрологических диспансеров? Один сплошной, беспросветный бред. Это каким животным надо быть, чтобы заявлять "никогда не видел и не ездил на весте, но машина-г*вно"?
Джузеппе
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
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У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса
{{params_57898}}Дизайн штатных литых дисков внедорожного универсала Vesta явно приглянулся преступникам. В Сети появились фотографии пострадавших автомобилей с интервалом в пару недель. Оба случая произошли в Саратове. А сколько еще несчастных автовладельцев не стали выносить свое горе на публику? В салоне дилера фирменные 17-дюймовые легкосплавные диски стоят около 7 500 рублей за штуку, то есть почти 30 000 рублей за комплект. И это не считая резины и замены разрезанного переднего крыла.Варварские действия воров объясняются просто. На Lada Vesta установлена штатная охранная сигнализация четвертой степени защиты. Чтобы не поднимать шума и не тратить время на ее отключение, преступники прорезают дыру в переднем крыле, добираются до аккумулятора и отключают его. Сигнализация питается от штатной батареи, поэтому тоже отключается, предоставляя злоумышленникам возможность действовать по старой схеме – подставить подпорки и свинтить колеса. Владельцам Lada Vesta SW Cross можно только посоветовать быть бдительнее и ставить болты-секретки на колеса.
2018-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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