4 марта 2018, 11:11
У внедорожных универсалов Lada Vesta варварски воруют колеса
По Саратову прокатилась волна краж колес с Lada Vesta SW Cross. Причем если обычно злоумышленники ставят автомобиль на кирпичи и скручивают колеса, то у Vesta Cross они прорезают дыру в переднем крыле.
|ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT
|1.8 л, 122 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 11.2 с, 180 км/ч
|4424 x 1785 x 1532 мм
|передний
|АИ-95, 7.9 л на 100 км
|822 900 руб
|Все характеристики
Варварские действия воров объясняются просто. На Lada Vesta установлена штатная охранная сигнализация четвертой степени защиты. Чтобы не поднимать шума и не тратить время на ее отключение, преступники прорезают дыру в переднем крыле, добираются до аккумулятора и отключают его. Сигнализация питается от штатной батареи, поэтому тоже отключается, предоставляя злоумышленникам возможность действовать по старой схеме – подставить подпорки и свинтить колеса.
Владельцам Lada Vesta SW Cross можно только посоветовать быть бдительнее и ставить болты-секретки на колеса.
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19.01.2018, 09:20
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Отзывы по теме
фигня, а не статья
В статье собрали комментарии пациентов психоневрологических диспансеров? Один сплошной, беспросветный бред. Это каким животным надо быть, чтобы заявлять "никогда не видел и не ездил на весте, но машина-г*вно"?
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
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