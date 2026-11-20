На Porsche подрезают, на Great Wall лезут на встречку - как нарушают разные марки

Аналитики разобрали 231,5 тыс. аварий в России и составили портрет нарушителей по маркам авто. Рассказываем, кто чаще игнорирует знаки, проезжает на красный и подрезает. Как ни странно, водители BMW не оказались в числе самых злостных нарушителей.

Аналитики разобрали 231,5 тыс. аварий в России и составили портрет нарушителей по маркам авто. Рассказываем, кто чаще игнорирует знаки, проезжает на красный и подрезает. Как ни странно, водители BMW не оказались в числе самых злостных нарушителей.

В исследование вошли 231,5 тыс. ДТП, произошедших с января 2025 года по октябрь 2026-го. Специалисты сервиса bip.ru изучили данные ГАИ и сравнили частоту нарушений у автомобилей разных марок. Об этом пишет Autonews.

Среди премиальных машин, попавших в аварии, заметнее всего выделились нарушения правил перестроения: их фиксировали на 43% чаще среднего. Для BMW показатель оказался выше среднего на 60%, для Mercedes-Benz, на 56%, а для Porsche, на 130%. Эти цифры относятся к нарушениям среди автомобилей, уже участвовавших в ДТП, и не показывают вероятность аварии для каждого владельца марки. У премиальных автомобилей также чаще регистрировали проезд на запрещающий сигнал светофора, на 28% выше среднего, неправильный выбор дистанции, на 27%, и несоблюдение бокового интервала, на 19%. Превышение установленной скорости встречалось чаще среднего на 4,5%.

По отдельным нарушениям в этой группе отмечены Audi с несоблюдением бокового интервала, на 55% выше среднего, Cadillac с проездом на запрещающий сигнал, на 68%, и Lexus с тем же нарушением, на 32%. У Exeed чаще выявляли невыполнение требований безопасности при начале движения, на 149%; у Jaguar, нарушения требований дорожных знаков, на 189%, а у Li Auto этот показатель выше на 151%.

В исследовании сравнивается частота зафиксированных нарушений внутри выборки ДТП. Подобный показатель не служит рейтингом аварийности марок и сам по себе не означает, что автомобили определенной марки чаще попадают в ДТП. Для расчета риска на автомобиль или на пройденный километр нужны данные о численности парка и пробеге, плюс сведения о составе автомобилей и распределении ДТП.

Какие нарушения выделили у китайских марок

У китайских автомобилей в аварийной выборке перестроения нарушали на 40% чаще среднего. Выше среднего также оказались непредоставление преимущества пешеходу, на 14%, неправильный выбор дистанции, на 12%, нарушения требований безопасности при начале движения, на 11%, и правил проезда пешеходных переходов, на 8%.

Разброс по отдельным маркам заметный. У Great Wall чаще фиксировали выезд на встречную полосу при развороте, повороте налево или объезде препятствия, на 224% выше среднего. У Li Auto лидировали нарушения требований дорожных знаков, на 151%; у Exeed, невыполнение требований безопасности при начале движения, на 149%. Для Changan характернее были нарушения правил остановки и стоянки, на 110%; для BYD, требований дорожных знаков, на 109%.

В остальных позициях списка: Geely, нарушение правил перестроения на 63% выше среднего; Omoda, такое же превышение на 63%; Haval, непредоставление преимущества пешеходу на 46%. У FAW чаще отмечали неправильный выбор дистанции, на 45%, у JAC, на 65%. Для GAC и Lifan выделилось несоблюдение бокового интервала, на 106% и 63% соответственно.

Общая статистика ДТП по маркам

Самым частым нарушением среди участников ДТП стало несоблюдение очередности проезда. Выше среднего его доля была у ЗАЗ, на 44%; Datsun, на 18%; Daewoo и Renault, на 14%; Land Rover, на 13%.

На втором месте оказалось несоответствие скорости условиям движения. Особенно высокое превышение среднего показали ИЖ, на 135%, и ТагАЗ, на 97%. У УАЗ оно составило 48%, у Great Wall, 35%, у ЗАЗ, 33%.

При неправильном расположении автомобиля на дороге, включая движение по обочине и неверный выбор полосы, лидировали BYD, на 65% выше среднего; ТагАЗ, на 61%; УАЗ, на 39%; Daihatsu, на 37%; Lifan, на 30%. Нарушения правил проезда пешеходных переходов чаще фиксировали у Exeed, на 39%; «Москвичей» и Haval, на 31%; Jaguar, на 30%; Suzuki, на 28%.

По выбору дистанции выделились Chrysler, на 146% выше среднего; Mini, на 114%; КамАЗ, на 105%; Isuzu, на 101%; Iveco, на 89%. В других категориях ЗАЗ чаще отмечали за выезд на встречную полосу, на 150%; Iveco, за нарушения правил перестроения, на 150%; Porsche, за проезд на запрещающий сигнал, на 103%; Dacia, за несоблюдение бокового интервала, на 153%. У BYD непредоставление преимущества пешеходу превышало средний показатель на 80%.

Как обстоят дела за границей показывает исследование Marshmallow Move, в ходе которого оценивали стиль вождения по телематическим данным более чем 10 млн поездок за три месяца. В результате 55% водителей BMW получили оценку Poor (Плохой) или ниже за резкое торможение, а 24% получили категорию Dangerous (Опасный).

Эти цифры описывают нарушения среди участников ДТП и не служат оценкой всех водителей марки. Отдельный материал о техосмотре рассматривал технические дефекты автомобилей; в этом исследовании сравнивали поведение участников аварий. Также сообщалось, что страховые компании в России стали активно применять искусственный интеллект, в том числе для оценки ущерба автомобилю после ДТП.