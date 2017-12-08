8 декабря 2017, 11:09

У Volkswagen Polo обнаружили дефект стартера

Российский офис Volkswagen принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 по 2017 годы. Причиной этому стал возможный дефект стартера.
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Volkswagen Polo
Выпускается с 1990 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Отзывов: 11
Как сообщается на сайте Росстандарта, У втягивающего реле стартера недостаточная длина провода. Это, в свою очередь, может привести к невозможности запуска двигателя. Специалисты сервисного центра проверять потенциально дефектные машины и при необходимости выполнят бесплатные ремонтные работы.

Ранее немецкий автогигант начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 5 млн автомобилей марки, реализованных на территории Китая. Причиной стал обнаруженный дефект в системе подушек безопасности.

Отзыв является масштабным и по количеству транспортных средств, и по протяженности во времени - сервисные работы продлятся до 2019 года. В общей сложности автопроизводителю предстоит отозвать 4,86 млн автомобилей Volkswagen и совместных предприятий FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen.

Новости VW, Фольксваген Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Олег
ТОП-5 автомобилей для студентов
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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У Volkswagen Polo обнаружили дефект стартера
{{model_1854}} Как сообщается на сайте Росстандарта, У втягивающего реле стартера недостаточная длина провода. Это, в свою очередь, может привести к невозможности запуска двигателя. Специалисты сервисного центра проверять потенциально дефектные машины и при необходимости выполнят бесплатные ремонтные работы.Ранее немецкий автогигант начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 5 млн автомобилей марки, реализованных на территории Китая. Причиной стал обнаруженный дефект в системе подушек безопасности.Отзыв является масштабным и по количеству транспортных средств, и по протяженности во времени - сервисные работы продлятся до 2019 года. В общей сложности автопроизводителю предстоит отозвать 4,86 млн автомобилей Volkswagen и совместных предприятий FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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