8 декабря 2017, 11:09
У Volkswagen Polo обнаружили дефект стартера
Российский офис Volkswagen принял решение отозвать 30 777 седанов Polo, которые были проданы в период с 2015 по 2017 годы. Причиной этому стал возможный дефект стартера.
Volkswagen Polo
Выпускается с 1990 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Отзывов: 11
Ранее немецкий автогигант начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 5 млн автомобилей марки, реализованных на территории Китая. Причиной стал обнаруженный дефект в системе подушек безопасности.
Отзыв является масштабным и по количеству транспортных средств, и по протяженности во времени - сервисные работы продлятся до 2019 года. В общей сложности автопроизводителю предстоит отозвать 4,86 млн автомобилей Volkswagen и совместных предприятий FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen.
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Отзывы по теме
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
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