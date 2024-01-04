У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет)
Новая первая электрическая архитектура MEB легла в основу множества электрокаров семьи VAG. К 2030 году бренд Volkswagen должен был заменить все автомобили с ДВС электрическими аналогами. Для этого стали продвигать отдельную линейку ID. Платформа MEB не была идеальной, но это был лишь первый шаг на пути завоевания мирового лидерства в электрическом сегменте. К сожалению, этот путь оказался сложнее, чем предполагал Герберт Дисс.
В 2019 году он основал дочернюю компанию Cariad для разработки и управления программным обеспечением для электромобилей, производимых брендами Volkswagen Group. Именно провал Cariad и стал корнем всех проблем с электрической линейкой. Модели Volkswagen ID.3 и ID.4 получили невероятно ненадежное ПО, которое никак не могут отладить в течение уже четырех лет. Более того, ошибки разработчиков Cariad привели к проблемам с разработкой премиальной архитектуры Premium Platform Electric (PPE), в результате чего пострадали Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron и Audi A6 e-tron. Герберта Дисса отправили в отставку, но на этом проблемы Volkswagen не закончились.
Продажи электромобилей Volkswagen быстро падают на всех основных рынках, но особенно в Китае, крупнейшем в мире. На долю Китая приходится 40% мировых продаж Volkswagen, и потеря контроля над этим рынком – очень плохая новость. Китай внедряет электромобили быстрее, чем любая другая страна. Однако сейчас на этом рынке доминируют Tesla и китайские автопроизводители. Volkswagen инвестировал в китайский Xpeng Motors в качестве жеста отчаяния, но этого может оказаться недостаточно.
Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выглядят не на много лучше, и эта новая реальность нашла свое отражение в недавних остановках конвейеров на основных заводах по производству электромобилей. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер в конце 2023 года предупредил, что «крыша горит» и необходимо принять решительные меры, чтобы спасти компанию. Хотя Volkswagen признал наличие проблем, прошло почти полгода, прежде чем был объявлен план сокращения расходов.
Согласно этому плану, Volkswagen стремится сократить время разработки новых моделей с 50 до 36 месяцев, чтобы быстрее выводить их на рынок. Это позволит Volkswagen экономить более 1 млрд евро в год в течение следующих 5 лет. Этому будет способствовать сокращение вдвое количества тестовых прототипов. Дополнительные тесты будут моделироваться с помощью программного обеспечения, что сэкономит компании еще 400 млн евро в год.
Хотя экономия, вероятно, на какое-то время удержит Volkswagen на плаву, пока трудно поверить, что компании удастся вернуть лидерство на мировых рынках. Ускоренная разработка, вероятно, приведет к ухудшению качества, а также затруднит внедрение более продвинутых электрокаров. Все это больше напоминает не заявку на успех, а перестановку шезлонгов на «Титанике», пишет издание Autoevolution.
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Что изменится для российских водителей в 2024 году?
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. Наступивший 2024 год готовит изменения в ОСАГО, ПДД и КоАП.Читать далее
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В Петербурге с 1 января запустят дополнительные «Ласточки»
Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о введении с 1 января 2024 года дополнительных скоростных электропоездов «Ласточка» из Петербурга в Выборг.Читать далее
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В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 11:55
АвтоВАЗ рассказал о планах на 2024 год
На состоявшемся накануне заседании Совета директоров АвтоВАЗа подвели итоги уходящего 2023 года, наметили планы на 2024 год, а также пообещали порадовать россиян 12 новыми моделями в течение ближайших 6 лет.Читать далее
-
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