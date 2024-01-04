У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет)

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Когда власти США и Германии уличили Volkswagen в манипуляциях с выбросами дизельных двигателей и приговорили компанию к крупному штрафу, многие думали, что ей трудно будет восстановиться. Ко всеобщему удивлению, немецкий автопроизводитель мастерски справился с трудностями и при этом оказался сильнее, чем когда-либо прежде. В 2018 году Герберт Дисс был назначен генеральным директором Volkswagen Group и приступил к реализации амбициозного плана по превращению компании в крупнейшего производителя электромобилей в мире.

Новая первая электрическая архитектура MEB легла в основу множества электрокаров семьи VAG. К 2030 году бренд Volkswagen должен был заменить все автомобили с ДВС электрическими аналогами. Для этого стали продвигать отдельную линейку ID. Платформа MEB не была идеальной, но это был лишь первый шаг на пути завоевания мирового лидерства в электрическом сегменте. К сожалению, этот путь оказался сложнее, чем предполагал Герберт Дисс.

Фото: Volkswagen

В 2019 году он основал дочернюю компанию Cariad для разработки и управления программным обеспечением для электромобилей, производимых брендами Volkswagen Group. Именно провал Cariad и стал корнем всех проблем с электрической линейкой. Модели Volkswagen ID.3 и ID.4 получили невероятно ненадежное ПО, которое никак не могут отладить в течение уже четырех лет. Более того, ошибки разработчиков Cariad привели к проблемам с разработкой премиальной архитектуры Premium Platform Electric (PPE), в результате чего пострадали Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron и Audi A6 e-tron. Герберта Дисса отправили в отставку, но на этом проблемы Volkswagen не закончились.

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Продажи электромобилей Volkswagen быстро падают на всех основных рынках, но особенно в Китае, крупнейшем в мире. На долю Китая приходится 40% мировых продаж Volkswagen, и потеря контроля над этим рынком – очень плохая новость. Китай внедряет электромобили быстрее, чем любая другая страна. Однако сейчас на этом рынке доминируют Tesla и китайские автопроизводители. Volkswagen инвестировал в китайский Xpeng Motors в качестве жеста отчаяния, но этого может оказаться недостаточно.

Фото: Volkswagen

Когда ID.7, флагманская электрическая модель Volkswagen, была запущена в Китае, стало ясно, что немецкий автопроизводитель движется к катастрофе. ID.7 по-прежнему использует устаревшую архитектуру MEB и у него мало качеств, способных привлечь покупателей, которых больше впечатляют передовые электромобили, созданные BYD, Zeekr, NIO или Tesla. Неудивительно, что ID.7 выглядит большим провалом: за первые 3 дня продаж было получено всего 300 заказов. Для сравнения, Zeekr 007 с сопоставимой ценой получил 25 000 предварительных заказов за 9 дней. Трудно поверить, что Volkswagen ID.7 сможет сравняться с ним, если дать ему еще 6 дней.

Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выглядят не на много лучше, и эта новая реальность нашла свое отражение в недавних остановках конвейеров на основных заводах по производству электромобилей. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер в конце 2023 года предупредил, что «крыша горит» и необходимо принять решительные меры, чтобы спасти компанию. Хотя Volkswagen признал наличие проблем, прошло почти полгода, прежде чем был объявлен план сокращения расходов.

Фото: Volkswagen

Согласно этому плану, Volkswagen стремится сократить время разработки новых моделей с 50 до 36 месяцев, чтобы быстрее выводить их на рынок. Это позволит Volkswagen экономить более 1 млрд евро в год в течение следующих 5 лет. Этому будет способствовать сокращение вдвое количества тестовых прототипов. Дополнительные тесты будут моделироваться с помощью программного обеспечения, что сэкономит компании еще 400 млн евро в год.

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Хотя экономия, вероятно, на какое-то время удержит Volkswagen на плаву, пока трудно поверить, что компании удастся вернуть лидерство на мировых рынках. Ускоренная разработка, вероятно, приведет к ухудшению качества, а также затруднит внедрение более продвинутых электрокаров. Все это больше напоминает не заявку на успех, а перестановку шезлонгов на «Титанике», пишет издание Autoevolution.

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