У злостных нарушителей скоростного режима предложили забирать автомобили (пока не в России)

{{material_}}Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии предложило ужесточить наказание за серьезные нарушение скоростного режима. Сейчас в большинстве населенных пунктов страны скорость ограничена на отметке 50 км/ч, а на скоростных магистралях лимит увеличен до 130 км/ч. В министерстве предложили считать серьезным нарушением превышение установленных цифр на 60 км/ч в городе и на 70 км/ч на автотрассах.

Как заявила глава ведомства Леоноре Гевесслер, водители, которые «сознательно рискуют жизнями людей, должны ожидать суровых последствий». В качестве крайней меры наказания предлагается не только лишать водительских прав, но также конфисковывать автомобиль и продавать его с аукциона, пишет издание Die Press. Сразу после нарушения машину арестует полиция и в течение двух недель вынесет решение о степени опасности. Конфискацию будут применять в случае повторного нарушения или же превышения лимита более чем на 80 км/ч в городах и на 90 км/ч на загородных трассах.

Законопроекту предстоит пройти обсуждение, однако никаких проблем с принятием не предвидится. Ожидается, что комплекс мер получит одобрение со стороны парламентского большинства и вступит в действие в середине 2023 года. Правда, критики инициативы правительства указывают на вопиющую несправедливость наказания. Злостный гонщик на дешевой машине отделается в случае конфискации намного легче, чем водитель премиального спорткара.

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