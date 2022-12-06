У злостных нарушителей скоростного режима предложили забирать автомобили (пока не в России)
{{material_}}Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии предложило ужесточить наказание за серьезные нарушение скоростного режима. Сейчас в большинстве населенных пунктов страны скорость ограничена на отметке 50 км/ч, а на скоростных магистралях лимит увеличен до 130 км/ч. В министерстве предложили считать серьезным нарушением превышение установленных цифр на 60 км/ч в городе и на 70 км/ч на автотрассах.
Как заявила глава ведомства Леоноре Гевесслер, водители, которые «сознательно рискуют жизнями людей, должны ожидать суровых последствий». В качестве крайней меры наказания предлагается не только лишать водительских прав, но также конфисковывать автомобиль и продавать его с аукциона, пишет издание Die Press. Сразу после нарушения машину арестует полиция и в течение двух недель вынесет решение о степени опасности. Конфискацию будут применять в случае повторного нарушения или же превышения лимита более чем на 80 км/ч в городах и на 90 км/ч на загородных трассах.
Законопроекту предстоит пройти обсуждение, однако никаких проблем с принятием не предвидится. Ожидается, что комплекс мер получит одобрение со стороны парламентского большинства и вступит в действие в середине 2023 года. Правда, критики инициативы правительства указывают на вопиющую несправедливость наказания. Злостный гонщик на дешевой машине отделается в случае конфискации намного легче, чем водитель премиального спорткара.
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На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году
Российский автогигант отмечает производственный юбилей. Несмотря на сложности с комплектующими, с конвейера предприятия сошел 200-тысячный автомобиль, собранный в 2022 году.Читать далее
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06.12.2022, 07:09
5 самых интересных новинок российского рынка из Китая в декабре
Китайские автопроизводители продолжают активную экспансию в нашу страну. Каждый месяц появляются новые модели – как по официальным, так и по «серым» каналам. Декабрь не станет исключением. Сразу несколько брендов начали поставки новых для нашей страны автомобилей.Читать далее
-
05.12.2022, 18:24
Заглянем на роскошную яхту миллиардера, которую продают за 137 млн долларов
Британский миллиардер решил расстаться со своей построенной на заказ умопомрачительной 75-метровой яхтой всего через пять лет после покупки. Судно может похвастаться подводной смотровой площадкой и огромным бассейном с прозрачной стенкой.Читать далее
-
05.12.2022, 17:46
Компоненты моторов Yamaha будут делать из древесных волокон
Компания Yamaha объявила о намерении постепенно заменить некоторые пластиковые компоненты своих двигателей более легкими деталями, изготовленными из материала, пригодного для вторичной переработки. В частности речь идет о древесных волокнах.Читать далее
-
05.12.2022, 17:06
Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) подготовили три возможных сценария развития ситуации на российском авторынке в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу продажи новых легковых автомобилей не превысят 850 тысяч единиц.Читать далее
-
05.12.2022, 16:20
В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером
У дилеров по всей стране появился новый кроссовер Aito M5, который стал результатом совместной работы Huawei и Seres. Новинку называют самым дорогим гаджетом Huawei. В первый же месяц продаж она разошлась тиражом в 10 000 экземпляров.Читать далее
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