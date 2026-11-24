24 ноября 2026, 17:52
U2 PRO 30 Ач: как правильно оценить пробег 60 км и что влияет на дальность
U2 PRO 30 Ач: как правильно оценить пробег 60 км и что влияет на дальность
U2 PRO 30Ah рассчитан на городские поездки и курьерскую работу: заявлены гарантированные 60 км пробега и скорость до 65 км/ч. При цене 79 900 ₽ аккумулятор заряжается за шесть часов, доступны батареи большей емкости.
На рынке курьерского транспорта появился электровелосипед U2 PRO в комплектации с аккумулятором 30 Ач. Модель позиционируется для повседневных поездок и перевозок, а ее характеристики требуют внимательного разбора. Ниже — экспертно проверенные данные по базовой комплектации, которые помогут курьеру принять взвешенное решение.
Ходовая часть и силовая установка
За движение отвечает мотор прямого привода в заднем колесе: номинальная мощность 240 Вт, пиковая — 1500 Вт. Модулятор рассчитан на 40 А, разгон регулируется ручкои газа. Максимальная скорость достигает 65 км/ч, максимальная нагрузка — 200 кг, масса самой модели — 95 кг. Гарантированныи пробег на аккумуляторах заявлен на уровне 60 км.
Батарея и зарядка
Установлены аккумуляторы LiFePO4 с параметрами 60 В 30 Ач. Расчетная номинальная энергия составляет около 1,8 кВт·ч. В комплект входит зарядное устройство на 5 А, полная зарядка занимает шесть часов. В первые дни аккумулятор может дать немного меньший пробег: полную емкость он собирает за первые пять полных циклов зарядки. Это штатное поведение, а не дефект.
От чего зависит реальныи запас хода
Выбранный ход запаса зависит от нагрузки и условий поездки. На него влияют вес и состояние дорог, а также температура и стиль вождения. Для моделеи аккумуляторов 60 В 50 А·ч и 60 В 60 А·ч есть вариант 60 В 70 Ач. В каталогах источников для U2 PRO встречаются другие батареиные комплектации — на 30, 40 и 50 А·ч с указаннои дальностью 40–60 км.
Разные исполнения под одним названием
Под названием U2 PRO предлагаются разные исполнения. Например, в карточке Minako U2 Pro 30Ah указаны мотор прямого привода мощностью 240 Вт и аккумулятор 1800 Вт·ч, 16-дюимовые колеса, масса 85 кг и нагрузка до 180 кг; скорость ограничена 50 км/ч, пробег заявлен до 100 км. В другой комплектации U2 PRO продавец Unlim описывает модель с мотором 1600 Вт и максимальнои скоростью 80 км/ч; дальность указана на уровне 90 км, масса составляет 98 кг, нагрузка — 170 кг, аккумулятор обозначен как свинцово-кислотныи. Эти параметры относятся к предложениям конкретных продавцов и не меняют комплектацию U2 PRO 30 А·ч.
Конструкция и оснащение
Конструкция рассчитана на повседневное использование. Рама стальная и цельная, вилка оснащена пыльниками, размер шин — 16х3. Установлены гидравлические тормоза и штатная фара. В оснащение также входят поворотники и сигнализация. В других описаниях U2 PRO упоминаются передняя гидравлическая вилка и дисковые тормоза; там же подразумеваются бескамерные сиденья. При выборе можно взять одноместное сиденье с багажником или двухместное сиденье без багажника. В комплект входят зеркала заднего вида, зарядное устройство и пульт с педалями. Габариты собранного велосипеда — 185×115 см; коробка имеет размеры 165×38×73 см.
U2 PRO 30 Ач стоит 79 900 ₽. Гарантия на раму составляет один год, на заводскую комплектацию мотора, контроллера и аккумулятора — один месяц.
Вывод для курьер
При выборе U2 PRO 30 Ач стоит ориентироваться на базовую комплектацию с LiFePO4 60 В 30 Ач и мотором 240 Вт, а расхождения в карточках продавцов проверять по фактическим параметрам. Реальныи пробег зависит от нагрузки, дорог, температуры и стиля вождения, поэтому заявленные 60 км — это ориентир для нормальных условии, а не гарантия на каждыи день.
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