«УАЗ, который мы не получим»: киберпанк-микроавтобус с монолитным кузовом, неоном и зеркальным корпусом

17 августа 2026, 03:24
«УАЗ 2077»: футуристический микроавтобус в стиле киберпанк от блогера «Лихой ТопорЪ»
«УАЗ 2077»: футуристический микроавтобус в стиле киберпанк от блогера «Лихой ТопорЪ»
В российском автосообществе обсуждают необычный концепт «УАЗ 2077» от блогера «Лихой ТопорЪ». Проект сочетает киберпанк-дизайн и смелые технические решения, что подчеркивает интерес к будущему отечественного автопрома. В чем уникальность этой идеи и как она может повлиять на тренды рынка - разбираемся в материале.
В российском автомобильном сегменте представлены старые механические концепты, которые действительно удивляют даже искушенных автолюбителей. Однако проект «УАЗ 2077», созданный блогером «Лихой ТопорЪ», стал исключением. Его футуристический микроавтобус в стиле киберпанк моментально привлек внимание в соцсетях и вызвал бурные дискуссии среди поклонников необычных автомобилей.
Вместо привычных форм классических моделей УАЗ, автор предложил совершенно иной взгляд на будущее отечественного автопрома. Концепт выполнен в монолитном стиле: кузов без видимых стыков, гладкая передняя часть с неоновыми светодиодными полосами и узнаваемой эмблемой блогера. Подобный подход создает ощущение, что автомобиль буквально растворяется в городском пейзаже, отражая архитектуру мегаполиса.
Особое внимание привлекают гигантские колеса с яркой синей панелью — фирменная черта «Лихого ТопораЪ». Корпус из высокотонированного стекла или полимеров с зеркальным эффектом придает дерзкий характер концепту.
Пока неизвестно, планирует ли автор реализовать «УАЗ 2077» в металле или это остается эффектной фантазией для Соцсетей. Тем не менее, противники уже строят догадки: если проект будет реализован, он должен выдержать экстремальные испытания — прыжки с трамплина и поездки по бездорожью, иначе это не будет соответствовать духу канала.
Интерес к футуристическим концептам может стимулировать развитие дизайна и технологий в отечественном автопроме. Важно помнить, что «УАЗ 2077» — это творческая работа блогера, не связанная с официальной позицией Ульяновского автозавода. Однако такие проекты могут вдохновлять инженеров и дизайнеров на смелые решения, а автолюбителей – на новые ожидания от российских автомобилей.
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