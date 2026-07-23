В Германии начались торги за комфортабельный автодом на базе УАЗ с душем, солнечными панелями и маркизой

Не просто УАЗ, а дом на колёсах: чем удивляет редкая «Буханка» за 2,5 млн рублей

На немецком авторынке появился необычный экземпляр УАЗ 2206 с минимальным пробегом и расширенным набором опций. Модель выделяется не только техническим состоянием, но и рядом нестандартных решений для комфорта и автономности. Что скрывается за этим предложением и почему оно может заинтересовать ценителей внедорожников - объясняем подробно. Цена и детали - в материале.

На немецком авторынке появился необычный экземпляр УАЗ 2206 с минимальным пробегом и расширенным набором опций. Модель выделяется не только техническим состоянием, но и рядом нестандартных решений для комфорта и автономности. Что скрывается за этим предложением и почему оно может заинтересовать ценителей внедорожников - объясняем подробно. Цена и детали - в материале.

В пригороде Гамбурга выставили на продажу яркий автодом на базе УАЗ 2206, который сразу привлекает внимание своей уникальной комплектацией и небольшим пробегом - всего 31 000 км. Этот автомобиль, известный среди автолюбителей под прозвищем «Буханка», давно стал символом отечественного внедорожного транспорта. Однако представленный экземпляр выгодно отличается от большинства аналогов благодаря ряду доработок, которые редко встречаются даже среди подготовленных машин.

В первую очередь стоит отметить, что автомобиль оборудован полноценным спальным местом размером 195 на 135 см, которое легко трансформируется из дивана в кровать. Для любителей отдыха на природе предусмотрена 270-градусная маркиза, позволяющая создать тень практически вокруг всего автомобиля. На крыше установлен алюминиевый багажник, что расширяет возможности перевозки дополнительного снаряжения.

фото: AutoScout

Особое внимание заслуживает автономность: в УАЗ 2206 интегрирована мощная 8-киловаттная автономная отопительная система, способная не только обогревать салон, но и обеспечивать горячую воду для душа. Для этого предусмотрена наружная душевая установка с занавеской. Электропитание организовано через солнечные панели, которые заряжают две AGM-батареи по 95 Ач каждая. В комплекте также идет холодильник, что делает автомобиль пригодным для длительных выездов без доступа к инфраструктуре.

Безопасность и удобство эксплуатации обеспечивают четыре дополнительных фонаря сзади, два - по бокам и световой балка спереди. В числе дополнительных опций - кондиционер, парктроники и камера заднего вида, ABS, центральный замок, светодиодные фары и гидроусилитель руля. Автомобиль оснащен штатным бензиновым двигателем мощностью 83 кВт (113 л.с.) и механической коробкой передач. Первая регистрация - март 2020 года, что подтверждает относительную свежесть машины.

фото: AutoScout

По данным 110km.ru, такие экземпляры редко появляются на рынке, особенно с подобным уровнем оснащения и минимальным пробегом. Цена предложения составляет 28 500 евро или порядка 2,56 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

«Буханка» ценится во всем мире за простоту конструкции, ремонтопригодность и высокую проходимость, благодаря чему ее часто используют в экспедициях, на строительных площадках и в условиях полного бездорожья. Несмотря на возраст платформы, УАЗ 2206 до сих пор востребован среди энтузиастов и профессионалов, которым важна надежность и возможность самостоятельной доработки автомобиля под свои задачи.