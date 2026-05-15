Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 10:39

Рыбаки и охотники оценят: полноценный дом на колесах за 500 тысяч рублей

В Котласе продали редкий дом на колесах на базе Буханки, который не подведет в мороз

Редкий автодом на базе УАЗ 3303 с новым двигателем и обслуженными тормозами продали в Котласе за считанные дни. Почему такие машины ценят любители рыбалки и охоты, какие доработки важны для зимних поездок и что еще влияет на спрос - объяснил эксперт.

В Архангельской области спрос на автодома, способные выдерживать суровые морозы и бездорожье, стабильно высок. Особенно выделяются модели, которые не только подходят для летних поездок, но и уверенно справляются с зимними испытаниями. Один из таких вариантов - УАЗ 3303, который недавно продали в Котласе буквально за несколько дней. Этот всего за 500 тысяч рублей сочетает в себе надежность, простоту обслуживания и ряд доработок, которые делают его незаменимым для активного отдыха.

Главная особенность этого экземпляра - полностью новый бензиновый мотор объемом 2,4 литра и мощностью 75 л.с. В условиях северных зим это критически важно: старые двигатели часто подводят при низких температурах, а новый агрегат гарантирует уверенный запуск даже при -30°C. Владелец отмечает, что автомобиль лично испытан в экстремальных условиях, и все системы - от тормозов до раздатки - работают без нареканий. Кроме того, кабина прошла капитальную обработку: переварена, частично окрашена и защищена антикоррозийным составом, что особенно актуально для регионов с агрессивной средой.

Внутри автодома предусмотрено все для комфортного проживания двух человек, а при необходимости можно разложить дополнительное место для третьего. Для зимних ночевок установлены печка и дизельный автономный подогреватель, а также открывающееся ПВХ-окно, что позволяет поддерживать оптимальный микроклимат. Встроенный умывальник, стационарный и раскладной столы делают поездки максимально удобными. На крыше размещен вместительный багажник, куда легко помещаются трое саней, а в салон заходит даже удлиненная мотособака с гусянкой 500 - редкая опция для подобных машин.

Экономичность - еще один плюс: небольшой расход топлива и минимальный транспортный налог делают эксплуатацию выгодной. Категория В позволяет управлять автомобилем без дополнительных разрешений, а обслуженные тормоза и новое сцепление снижают риск неожиданных поломок в пути. Владелец подчеркивает, что готов перегнать машину в любой регион, что говорит о полной уверенности в ее техническом состоянии.

В итоге, УАЗ 3303 с новым мотором и доработанным салоном можно считать одним из немногих вариантов, который действительно подходит для круглогодичного использования в северных регионах. Его выбирают те, кто ценит простоту, надежность и возможность доработки под свои задачи. На фоне роста интереса к автодомам и увеличения числа предложений на вторичном рынке, такие машины становятся все более востребованными среди любителей активного отдыха.

Упомянутые модели: УАЗ 3303 (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
