19 августа 2021, 15:34
УАЗ анонсировал премьеру новой модели
Ульяновский завод подготовил программу праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею предприятия. Среди прочего, компания пообещала представить новую модель.
Дарья Климова Фото: УАЗ
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Фото: УАЗ
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Вероятность того, что УАЗ представит абсолютно новую модель ничтожно мала. Скорее всего, компания покажет новую версию «Патриота», например, юбилейную – с особыми шильдиками на кузове и расширенным стандартным оснащением. Не исключено, что на мероприятии пройдет официальная презентация битопливной модификации УАЗ «Патриот», продажи которой стартовали в начале августа. Базовый УАЗ «Патриот», который может работать на бензине и на сжатом природном газе, стоит минимум 1 366 000 рублей.
Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
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