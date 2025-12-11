Обновленный автодом УАЗ Байкал удивляет интерьером и возможностями – стоит ли ждать ажиотажа

УАЗ Байкал: серийный автодом для России и Европы выходит на рынок

УАЗ Байкал готов к серийному производству. Модель создана для внутреннего и европейского рынка. В салоне появились новые решения и трансформируемая мебель. Ожидается, что цена станет доступнее. Подробности – в нашем материале.

В мае 2021 года стало известно, что автодом УАЗ Байкал, построенный на базе легендарной «Буханки», выходит в серийное производство. Компания Автодом займется выпуском этой модели, ориентированной как на российских, так и на европейских покупателей. Изначально проект задумывался для экспорта, однако растущий интерес к внутреннему туризму в России изменил планы производителя.

Фото: uazbuka.ru

Первые сведения об этом автодоме появились еще в конце 2019 года, когда был показан концепт. Спустя несколько месяцев, весной 2020 года, публике представили предсерийный вариант, который должен был заинтересовать европейских автолюбителей. Для реализации на зарубежных рынках даже заключили соглашение с немецкой компанией. Однако УАЗ Байкал доступен и российским путешественникам.

Фото: uazbuka.ru

За прошедшее время инженеры серьезно доработали внутреннее пространство. Вместо привычных кресел теперь установлен диван-трансформер, который легко перемещается по салону благодаря специальным направляющим. Механизм позволяет быстро превратить диван в полноценное спальное место размером почти два на полтора метра. Для отдыха можно разложить только часть дивана, а при необходимости – полностью освободить салон для перевозки крупного багажа. Диван оборудован ремнями безопасности и креплениями для столешницы, что позволяет организовать обеденную зону или рабочее место прямо в пути.

Фото: uazbuka.ru

Кухонный модуль теперь размещен вдоль левого борта. Здесь есть холодильник с верхней загрузкой, портативная плитка и мойка с крышкой, которая служит разделочной доской. Встроенный смеситель и выдвижной ящик для столовых приборов делают кухню максимально функциональной. Однако размещение биотуалета рядом с кухней вызывает вопросы – возможно, в будущем производитель пересмотрит это решение.

Фото: uazbuka.ru

Вдоль левой стены также расположен шкаф для одежды и багажа, а рядом – технический отсек с двумя баками по 20 литров для воды. Между водительским и пассажирским отсеками остался мебельный блок со столешницей, который служит перегородкой и местом для хранения газовой плиты. Специальный вырез на передней панели блока облегчает подъем на второй ярус, где оборудовано дополнительное спальное место.

Фото: uazbuka.ru

По правой стороне салона установлен компактный модуль для хранения вещей. Под диваном размещены элементы управления освещением, розетка на 220 В и USB-разъемы. Вся мебель выполнена из легкой фанеры с прочным водостойким покрытием, а внутренние поверхности кузова обшиты ABS-пластиком, что полностью скрывает металл.

Фото: uazbuka.ru

Покупателям предлагают четыре варианта надстроек крыши. Можно выбрать подъемную крышу с механизмом типа «ножницы» и амортизаторами, что позволяет увеличить высоту салона до двух метров и получить дополнительное спальное место. Тент выполнен из плотной непромокаемой ткани, оснащен москитными сетками и прозрачными вставками. В походном положении крыша складывается и фиксируется ремнями, а на стоянке раскрывает весь потенциал кемпера.

Стационарная крыша увеличивает внутреннее пространство постоянно, но не предусматривает второй ярус для сна. Внутри установлены стеклопластиковые боксы для багажа, а по периметру салона – LED-подсветка с отдельными кнопками управления.

Внедорожные качества автодома усилены за счет лифт-комплекта, пневмоэлементов для регулировки клиренса и жесткости подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain.