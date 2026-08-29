Вместо «Буханки» — дом на колесах: как устроен серийный УАЗ Байкал с диваном-кроватью и кухней на 2 метра

УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями

Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.

Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.

Серийный запуск УАЗ Байкал – событие, способное изменить рынок автодомов в России и привлечь внимание европейских покупателей. Модель, созданная на базе «Буханки», получила не только обновлённый интерьер, но и ряд решений, которые делают её конкурентоспособной. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму, появление доступного и функционального автодома выглядит особенно актуально.

Проект УАЗ Байкал стартовал с концепта в 2019 году, а уже в 2021 году компания Автодом приступила к серийному производству. Изначально модель ориентировалась на экспорт, но спрос внутри страны заставил пересмотреть планы. Для выхода на европейский рынок даже было заключено соглашение с немецким партнером.

Фото: uazbuka.ru

Отличие новой версии - полностью переработанный салон. Вместо стандартных кресел установлен диван-трансформер, который легко перемещается по направляющим и превращается в спальное место почти два на полтора метра. При необходимости диван можно сложить частично или полностью, освободив место для багажа. Встроенные ремни безопасности и крепления для столешниц позволяют разместить столик или рабочую зону прямо в пути.

Кухонный модуль теперь расположен вдоль левого борта. Здесь есть холодильник с верхней загрузкой, портативная плитка и мойка с крышкой, выполняющие роль разделочной доски. Встроенные миксеры и выдвижной ящик для столовых приборов делают кухню максимально удобной. Однако размещение биотуалета рядом с кухней вызывает вопросы - возможно, производитель все еще пересмотрит это решение.

Фото: uazbuka.ru

Вдоль левой стены установлен шкаф для одежды и багажа, а рядом — технический отсек с двумя 20-литровыми баками для воды. Между водительским и пассажирским отсеками остался мебельный блок со столешницей, служащий перегородкой и местом для хранения газовой плиты. Специальный вырез на передней панели обеспечивает подъем на второй ярус, где оборудовано дополнительное спальное место.

В правой стороне салона установлен компактный модуль для хранения вещей. Под диваном включаются управление освещением, розетка на 220 В и USB-разъемы. Вся мебель выполнена из легких фанеров с водостойким покрытием, внутренняя поверхность кузова обшита АБС-пластиком, который полностью закрывает металл.

Внедорожные качества автодома усилены за счет лифт-комплекта, пневмоэлементов для регулировки клиренса и жесткости подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain. Подобный набор позволяет использовать УАЗ Байкал не только на асфальте, но и на сложных маршрутах.

УАЗ Байкал может стать одним из наиболее доступных серийных автодомов на российском рынке. Важно отметить, что модель адаптирована к требованиям Европы и открывает перспективы для экспорта. Внутренний туризм в России продолжает расти, увеличивается спрос на мобильные автодома. УАЗ Байкал сумел занять нишу между дорогими импортными автодомами и самодельными решениями, сосредоточив внимание на балансе между ценой, функциональностью и проходимостью. Для многих автолюбителей это может стать реальным шансом открыть новые маршруты и совершить путешествие комфортнее.