Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 12:02

В Германии начались торги за новую Буханку 2026 года прямо с завода: сколько она стоит?

В Германии начались торги за новую Буханку 2026 года прямо с завода: сколько она стоит?

Новенькую Буханку прямо с завода продают в Германии за 2,8 млн рублей

В Германии начались торги за новую Буханку 2026 года прямо с завода: сколько она стоит?

На рынке Германии появился новенький УАЗ 2206 с пробегом всего 10 км и свежей регистрацией. Модель привлекает не только оригинальным состоянием, но и возможностью легального оформления в ЕС. Какие нюансы стоит учесть при покупке и что отличает этот экземпляр - объясняем подробно.

На рынке Германии появился новенький УАЗ 2206 с пробегом всего 10 км и свежей регистрацией. Модель привлекает не только оригинальным состоянием, но и возможностью легального оформления в ЕС. Какие нюансы стоит учесть при покупке и что отличает этот экземпляр - объясняем подробно.

Появление новенькой УАЗ Буханки на европейском рынке - событие, которое может заинтересовать российских автолюбителей, следящих за судьбой отечественных моделей за рубежом. Этот автомобиль, известный своей простотой и выносливостью, теперь доступен в Германии с минимальным пробегом и официальной регистрацией в ЕС. Для многих это не просто транспорт, а символ советской инженерии, который продолжает находить новых поклонников даже спустя десятилетия после своего появления.

Новый УАЗ 2206, выпущенный в 2026 году, представлен в базовой комплектации с семью посадочными местами. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,7 литра с системой непосредственного впрыска, пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Среди особенностей - наличие блокировки заднего дифференциала, понижающей передачи и системы ABS. Соответствие экологическому стандарту Евро-6 позволяет эксплуатировать машину на территории всей Европы без ограничений. Цена - 32 тысячи евро или порядка 2,84 млн рублей в пересчете по курсу, что ощутимо дороже заводских цен в России.

Важный момент - автомобиль поступает в Германию прямо с завода. Продавец отмечает, что занимается импортом UAZ в Европу более 20 лет, а сам экземпляр прошел сертификацию TÜV и получил европейские документы (E8), что упрощает процесс регистрации в любой стране ЕС, включая Германию и Польшу. При необходимости компания готова взять на себя оформление всех формальностей, что особенно актуально для покупателей, не знакомых с нюансами европейского законодательства.

Гарантия на автомобиль составляет два года или 100 000 км пробега, в комплекте идут сервисная книжка и руководство по эксплуатации. Для желающих возможна доработка до категории SA M1G (дом на колесах), что открывает дополнительные возможности для путешествий и отдыха. Доставка автомобиля организуется в любую точку региона, а подробная информация доступна на сайте продавца.

Интересно, что спрос на редкие советские и российские автомобили в Германии стабильно высок. Например, недавно на рынке появлялась Lada 2105 VFTS с уникальной историей, вызвавшая немалый интерес среди коллекционеров и поклонников раритетных моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже редкой Lada 2105 VFTS в Германии. Это подтверждает, что российские автомобили продолжают оставаться востребованными не только на родине, но и за ее пределами.

Для справки: в Германии УАЗ 2206 относится к классу N1G, что подразумевает возможность эксплуатации как легкого коммерческого транспорта. Важно учитывать, что несмотря на современную сертификацию, конструкция автомобиля осталась максимально близкой к классической, что ценят любители аутентичных внедорожников. В условиях европейского рынка такие предложения встречаются нечасто, а возможность получить автомобиль прямо с завода делает этот экземпляр особенно привлекательным для ценителей марки.

Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
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