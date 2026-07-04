Голландцы превратили Буханку в дом на колесах: как он выглядит внутри и сколько стоит?

В Нидерландах начались торги за редкую УАЗ Буханку 2.7 Trophy DC с уникальной комплектацией для путешествий

Уникальный автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ Буханка 2021 года выставили на продажу в Нидерландах. Модель оснащена дактентом, выдвижной кухней и солнечной панелью, что делает ее интересной для тех, кто ищет независимость и комфорт в поездках. Что отличает этот экземпляр от других и почему его считают одним из лучших в своем классе - объясняем с деталями.

Уникальный автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ Буханка 2021 года выставили на продажу в Нидерландах. Модель оснащена дактентом, выдвижной кухней и солнечной панелью, что делает ее интересной для тех, кто ищет независимость и комфорт в поездках. Что отличает этот экземпляр от других и почему его считают одним из лучших в своем классе - объясняем с деталями.

Для отечественных автолюбителей, которые ценят свободу передвижения и возможность отправиться в путешествие без ограничений, появление на рынке Буханки 2.7 Trophy DC 2021 года - событие, заслуживающее внимания. Эта модель не только выделяется своим внешним видом, но и предлагает ряд практических преимуществ, которые редко встречаются в сегменте компактных домов на колесах.

Комплектация действительно впечатляет. На крыше установлена просторная палатка от Dare To Be Different, которая быстро разворачивается и обеспечивает полноценное спальное место. Дополнительная маркиза и отдельный тент создают защищенное пространство для отдыха на природе. Внутри салона оборудована уютная зона для отдыха, где можно пообедать или провести вечер за настольными играми. В задней части размещена выдвижная кухня с достаточным количеством мест для хранения вещей и снаряжения, что особенно важно для длительных поездок.

фото: AutoScout

Еще одним плюсом является наличие солнечной панели на крыше. Это решение позволяет использовать электроприборы и освещение даже вдали от цивилизации, что делает Буханку по-настоящему автономной. Такой подход к оснащению редко встречается на рынке, и именно поэтому этот экземпляр вызывает интерес у опытных путешественников.

Состояние автомобиля заслуживает отдельного упоминания: за пять лет эксплуатации владелец тщательно следил за техническим состоянием, что подтверждается регулярным обслуживанием. Внешний вид и отделка салона также говорят о бережном отношении. По мнению специалистов, подобные экземпляры встречаются крайне редко, а сочетание заводской аутентичности и доработок делает этот УАЗ-автодом одним из самых привлекательных предложений на рынке. Стоит такая Буханка довольно дорого даже по европейским меркам - 42,5 тысячи евро или порядка 3,8 млн рублей в пересчете по курсу.

фото: AutoScout

Интересно, что спрос на необычные и доработанные автомобили в Европе также растет. Например, недавно на продажу была выставлена редкая Lada 2105 VFTS с раллийной историей, вызвавшая ажиотаж среди коллекционеров - подробнее об этом можно узнать в материале о раритетной Lada 2105 VFTS на немецком рынке.

Для справки: Буханки известны своей проходимостью и простотой конструкции, именно за это их любят и ценят по всему миру. В последние годы интерес к таким автомобилям вырос благодаря тренду на самостоятельные путешествия и желание уйти от стандартных решений. Важно отметить, что подобные экземпляры с уникальной комплектацией и хорошим состоянием быстро находят новых владельцев, а их стоимость может только расти на фоне ограниченного предложения.