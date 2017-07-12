12 июля 2017, 11:53
«УАЗ» будет поставлять машины в Кот-д’Ивуар
Представители Ульяновского автомобильного завода посетили Республику Кот-д’Ивуар. Основной целью визита делегации стало расширение сотрудничества между компаниями и обсуждение планов по организации поставок отечественных машин в эту страну.
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По итогам I полугодия «УАЗ» увеличил объем поставок легковых и легких коммерческих автомобилей на экспорт ...Читать далее
Страны Западной и Южной Африки представляют большой интерес для российских автопроизводителей, в том числе и для Ульяновского автомобильного завода. Общая емкость этого региона составляет 240 тыс. автомобилей с потенциалом продаж в 20-30 тыс. автомобилей для российских компаний. В качестве перспективных направлений для развития экспортных поставок «УАЗ» также рассматривает Республику Гана, Камерун, Сенегал, Нигерию и Демократическую Республику Конго.
Напомним, что с 1956 по 2015 год «УАЗ» экспортировал в страны Африки более 20 тыс. автомобилей. В настоящий момент предприятие поставляет модели «Патриот», «Пикап», «Хантер» и коммерческий транспорт в такие страны как Мали, Нигер, Ботсвана, Либерия.
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чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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