«УАЗ» будет продавать машины по спецпрограммам
В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» при покупке машины в кредит покупателю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового ТС. Она является компенсацией части первоначального взноса.
С учётом программ базовая версия ульяновского внедорожника «Патриот» будет стоить всего 629 000 рублей. Стоит отметить, что автомобиль в этой комплектации имеет электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировку и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировку руля по углу наклона и вылету, подушку безопасности водителя, ABS, EBD, функцию «вежливый водитель».
Для юридических лиц предусмотрены две новые программы «Своё дело» и «Российский фермер», в рамках которых при покупке «УАЗов» в лизинг скидка составит 12,5%, но не более 625 000 рублей на одно транспортное средство. При этом клиент может получить дополнительную скидку по программам утилизации или «трейд-ин». Программа «Своё дело» распространяется на покупателей, готовых подтвердить своё отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства. Программой «Российский фермер» могут воспользоваться сельскохозяйственные производители.
Также покупатели могут воспользоваться ранее запущенными программами отечественного автопроизводителя по утилизации или «трейд-ин», кредитования с первоначальным взносом 0%, лизинг с 0% авансом, а также специальной программой для стартапов.
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