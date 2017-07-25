25 июля 2017, 14:41

«УАЗ» будет продавать машины по спецпрограммам

Ульяновский автозавод начал реализацию новых госпрограмм: для физических лиц – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», для юридических лиц – «Своё дело» и «Российский фермер».
^

В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» при покупке машины в кредит покупателю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового ТС. Она является компенсацией части первоначального взноса.

УАЗ Патриот
Выпускается с 2005 г.
Новый от 809 000 до 1 030 000 Р
Объявлений: 653
Отзывов: 14

С учётом программ базовая версия ульяновского внедорожника «Патриот» будет стоить всего 629 000 рублей. Стоит отметить, что автомобиль в этой комплектации имеет электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировку и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировку руля по углу наклона и вылету, подушку безопасности водителя, ABS, EBD, функцию «вежливый водитель».

Для юридических лиц предусмотрены две новые программы «Своё дело» и «Российский фермер», в рамках которых при покупке «УАЗов» в лизинг скидка составит 12,5%, но не более 625 000 рублей на одно транспортное средство. При этом клиент может получить дополнительную скидку по программам утилизации или «трейд-ин». Программа «Своё дело» распространяется на покупателей, готовых подтвердить своё отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства. Программой «Российский фермер» могут воспользоваться сельскохозяйственные производители.

Также покупатели могут воспользоваться ранее запущенными программами отечественного автопроизводителя по утилизации или «трейд-ин», кредитования с первоначальным взносом 0%, лизинг с 0% авансом, а также специальной программой для стартапов.

Купить авто UAZ Patriot, 3163

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
Я еще год назад купил патрик, кстати в этом же салоне. Доволен как "слон"... На бездорожье так вообще выше всяких похвал! Кстати как то приехал в Ориент после одного такого бездорожья - так там почти каждый сотрудник вышел посмотреть (видимо позавидовать) в какой грязи он был - даже делали ставки на ...
Ден
Войсковые подразделения ЦВО получили 30 новых «Патриотов»
...с каких это пор трансмиссия автоматическая, она военным нужна?...
martyshkin65@mail.ru
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Ford Explorer и еще 6 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«УАЗ» будет продавать машины по спецпрограммам
В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» при покупке машины в кредит покупателю предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового ТС. Она является компенсацией части первоначального взноса. {{model_1539}}С учётом программ базовая версия ульяновского внедорожника «Патриот» будет стоить всего 629 000 рублей. Стоит отметить, что автомобиль в этой комплектации имеет электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировку и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировку руля по углу наклона и вылету, подушку безопасности водителя, ABS, EBD, функцию «вежливый водитель». Для юридических лиц предусмотрены две новые программы «Своё дело» и «Российский фермер», в рамках которых при покупке «УАЗов» в лизинг скидка составит 12,5%, но не более 625 000 рублей на одно транспортное средство. При этом клиент может получить дополнительную скидку по программам утилизации или «трейд-ин». Программа «Своё дело» распространяется на покупателей, готовых подтвердить своё отношение к субъектам малого и среднего предпринимательства. Программой «Российский фермер» могут воспользоваться сельскохозяйственные производители. Также покупатели могут воспользоваться ранее запущенными программами отечественного автопроизводителя по утилизации или «трейд-ин», кредитования с первоначальным взносом 0%, лизинг с 0% авансом, а также специальной программой для стартапов.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Курган Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG