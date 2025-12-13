Редкая Буханка с лифтом, новым мостом и четырьмя комплектами колес – стоит ли своих денег?

13 декабря 2025, 10:36
УАЗ Буханка 2013 года с уникальной подготовкой и малым пробегом выставлена на продажу
В Артемовском продают УАЗ Буханку 2013 года с малым пробегом и серьезной доработкой. Автомобиль прошел большое ТО, оснащен современными опциями и подготовлен для дальних поездок. В комплекте четыре набора колес, возможен обмен. Подробности – в материале.
В Артемовском, Свердловской области, появился в продаже необычный экземпляр УАЗ Буханка 2013 года выпуска. Владелец утверждает, что автомобиль находится в отличном состоянии и имеет реальный пробег всего 114 тысяч километров. Машина прошла комплексное техническое обслуживание: заменены все масла на синтетические, установлены новые фильтры, иридиевые свечи, а также полностью обновлены передний мост, коробка передач и карданы.
Особое внимание уделено подготовке к длительной поездке. На автомобиле выполнен грамотный лифт подвески на 60 мм с подворотом мостов и выставленным кастером, что естественно сказалось на управляемости – по словам владельца, поведение колес при вывороте напоминает Lexus. Сцепление заменено на усиленное, что особенно актуально для поездок по бездорожью и перевозки большого количества пассажиров.
В оснащении Буханки присутствуют современные опции: антиблокировочная система тормозов (ABS), гидроусилитель руля, пятиступенчатая механическая коробка передач и полный привод 4WD. Кузов окрашен в незабываемый желтый цвет, руль расположен слева. В салоне установлен телевизор, качественная аудиосистема с усилителем и сабвуфером, а также преобразователь на 220 Вольт. Весь автомобиль тщательно проклеен шумоизоляцией, что обеспечивает тишину и комфорт даже на трассе.
Салон рассчитан на восемь человек (7+1), категория В. В комплекте с машиной идут сразу четыре набора колес: зимние на штампованных дисках R16, грязевые на литых R16, летние R18 и еще один зимний комплект R18. Это позволяет использовать автомобиль круглый год и в любых условиях.
За все время у автомобиля было три владельца, он стоит на учете в ГИБДД, не числится в розыске и не имеет ограничений. Продавец – собственник. Цена составляет 1 000 000 рублей без номера, с номером – на 200 тысяч дороже.
Такая УАЗ Буханка может заинтересовать не только любителей путешествий, но и тех, кто ищет надежный и доработанный автомобиль для работы или отдыха. Поступившие предложения встречаются крайне редко, особенно при таком уровне подготовки и комплектом опций.
