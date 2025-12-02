Легендарная «Буханка» теперь в формате кемпера – комфорт и проходимость в одном авто

UAZ Buhanka Campervan: советский внедорожник для путешествий и отдыха на природе

UAZ Buhanka Campervan удивляет сочетанием советской надежности и современного комфорта. Этот автомобиль создан для тех, кто мечтает о приключениях вне асфальта. Внутри – полноценная кровать и кухня, а опциональная палатка на крыше расширяет возможности. Откройте для себя новый взгляд на путешествия.

УАЗ Буханка Кемперван – это не просто автомобиль, а настоящий символ свободы для любителей путешествий по бездорожью. В шести комплектациях этот советский внедорожник стал легендой, доказав свою выносливость в самых суровых условиях. Первоначально «Буханка» создавалась для сопровождения военной техники, но со временем ее стали использовать в самых разных областях – от скорой помощи до школьных автобусов и почтовых машин. Сегодня же она предстает в новом амплуа – как дом на колесах для двоих взрослых или для всей семьи.

Современная версия УАЗ Буханка, выпускаемая с 2018 года, получила ряд обновлений, соответствующих требованиям времени. Теперь в комплектации есть гидроусилитель руля и двигателя, отвечающий экологическим нормам Евро-5. Несмотря на это, характер автомобиля остался прежним: он по-прежнему не боится ухабов и грязи, а его проходимость вызывает уважение даже у опытных пассажиров. Управлять «Буханкой» – это отдельное удовольствие: пусть скорость не рекордная, зато эмоции от поездки гарантированы.

Внутри кемпер оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Просторная двуспальная кровать размером 120 на 200 см. Позволяет выспаться после насыщенного дня. За дополнительную плату можно установить палатку на крыше – еще два спальных места для детей или друзей. В доме полноценная кухня с холодильником, плитой, емкостью для воды и посудой. Для удобства предусмотрены складной стол, стулья, портативная акустика JBL, светодиодное освещение, розетки USB и 230 В, а также точка доступа Wi-Fi.

Технические характеристики впечатляют: бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, механическая коробка передач на пять ступеней, полный привод и расход топлива от 10 до 15 литров на 100 км. В салоне предусмотрены четыре посадочных места, багажник и багажная корзина на крыше позволяют взять с собой все необходимое для длительного путешествия. В комплекте – постельное белье, одеяла и подушки, чтобы не думать о мелочах.

Кто такой вариант отлично подойдет тем, кто хочет отправиться в экспедицию или просто провести выходные на природе с максимальным комфортом.

Название «Буханка» появилось благодаря характерной форме кузова, напоминающей хлебную булку. За годы эксплуатации этот автомобиль стал частью отечественного автопрома и в настоящее время является находкой для любителей приключений. Если вы давно мечтаете о необычном путешествии, самое время попробовать себя в роли исследователя на борту УАЗ Buhanka Campervan.