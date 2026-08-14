Уникальный неприметный кемпер на базе УАЗ: комфорт, автономия и проходимость – смотрим что внутри

УАЗ Буханка: кемпер для бездорожья с автономией и доработанной подвеской

УАЗ Буханка в версии кемпер сочетает проходимость, автономные системы и комфорт для длительных поездок вне цивилизации. В материале - детали переоборудования, особенности интерьера и внедорожные доработки, которые делают этот автомобиль актуальным для российских условий.

УАЗ Буханка в версии кемпер сочетает проходимость, автономные системы и комфорт для длительных поездок вне цивилизации. В материале - детали переоборудования, особенности интерьера и внедорожные доработки, которые делают этот автомобиль актуальным для российских условий.

Переоборудование классической УАЗ Буханки в полноценный внедорожный кемпер - лидирующий тренд последних лет. Такой автомобиль позволяет не только передвигать сложные участки, но и обеспечивать комфортное проживание вдали от работы. В условиях, когда спрос на автономные решения для путешествий растет, подобные проекты становятся особенно востребованными.

Внутри кемпера полностью изменена компоновка: вместо стандартных сидений установлен мягкий диван, рассчитанный на троих, но используйте его в спальне - так появляется больше места для отдыха и хранения вещей. В салоне предусмотрены компактный шкаф, холодильник, биотуалет и выносной душ, который используется на открытой площадке. Для поддержания уюта в любую погоду установлено автономное отопление, солнечная панель не позволяет отключать внешние источники энергии. Многочисленные полки и ящики используйте разумно, чтобы обеспечить все необходимое для длительных мероприятий.

Фото: offroadclub.ru/Михаил Рябинин

Диван легко трансформируется в просторную кровать, где могут разместиться двое взрослых или семья с ребенком. Под спальным видом — выдвижные ящики и рюкзаки вдоль бортов, которые позволяют взять с собой запас вещей и оборудования. Даже после переоборудования багажник оставался работоспособным, что редко встречается ни в одном проекте.

Внедорожные качества кемпера усилены за счет экспедиционного багажника с марками, мощной светодиодной оптикой по периметру и полностью модернизированной подвески с лифт-комплектом и пневмобаллонами. Это дает возможность регулировать климат и адаптироваться к различным дорожным условиям. Дифференциалы оснащены блокировками, управляемыми через бортовую пневмосистему, а силовые бамперы и лебедка повышают уверенность на сложных маршрутах. В задней части установлен дополнительный топливный бак из нержавеющей стали, что увеличивает запас хода – важный фактор для поездок по бездорожью, особенно с учетом расхода стального бензинового двигателя.

Для повышения устойчивости были выбраны классические колесные хабы, а варианты автоматически были отклонены в связи с использованием простоты и остаточности. Управление коробкой передач вынесено на капот, что делает процесс переключения более комфортным. В салоне выполнена качественная виброизоляция и отделка алюминием, внедорожные сиденья и современное автомагнитола, обеспечивающее комфорт в пути.

Фото: offroadclub.ru/Михаил Рябинин

Интересно, что подобные проекты отражают общую тенденцию на подобные решения для путешествий и отдыха. Как отмечают эксперты, спрос на технику, способную работать в сложных условиях, сохраняется и в других сегментах - например, мотоциклы ММВЗ до сих пор востребованы в российских деревнях благодаря простоте и ремонтопригодности.