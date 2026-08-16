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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 18:07

УАЗ Буханка на больших колесах: детали уникального тюнинга и технических решений

УАЗ Буханка на больших колесах: детали уникального тюнинга и технических решений

УАЗ «Буханка» на дизеле Mercedes: полная перестройка в экспедиционный внедорожник

УАЗ Буханка на больших колесах: детали уникального тюнинга и технических решений

В Москве в 2015 году был реализован необычный проект тюнинга УАЗ Буханки: внедорожник получил дизельный мотор Mercedes, усиленную подвеску и каркас безопасности. Такой подход меняет представление о возможностях отечественных автомобилей и актуален для любителей бездорожья.

В Москве в 2015 году был реализован необычный проект тюнинга УАЗ Буханки: внедорожник получил дизельный мотор Mercedes, усиленную подвеску и каркас безопасности. Такой подход меняет представление о возможностях отечественных автомобилей и актуален для любителей бездорожья.

Проект тюнинга УАЗ Буханки, реализованный в Москве в 2015 году, стал важным событием для любителей внедорожников. Машина, получившая исполняемое название «Большие колеса», была полностью переосмыслена с технической точки зрения. Внедорожный клуб, специализирующийся на доработке отечественных автомобилей, взял за основу стандартную Буханку и превратил ее в настоящий экспедиционный автомобиль, способный справляться с устойчивыми устойчивыми маршрутами.

Главной задачей проекта стала замена стандартного бензинового двигателя ЗМЗ на дизельный агрегат Mercedes OM603. Этот атмосферный двигатель с рядной шестерней отличается надежностью и высоким крутящим моментом, что особенно важно для условий эксплуатации. Вместе с двигателем была установлена ​​оригинальная коробка передач Mercedes, а раздаточная коробка от ГАЗ-69 подверглась доработке для лучшей совместимости с новым силовым агрегатом. Карданные валы изготовили на заказ, чтобы обеспечить надежную передачу звука.

Подвеска также подверглась серьёзному изменению: мосты от Барса, пружины и амортизаторы от ТЛК-80, а внутри мостов - жёсткая блокировка дифференциалов. Для повышения проходимости кузов был лифтован на 85 мм, подвеска - на 4 дюйма. В результате машина получила значительный просвет и возможность установить глобальную шину низкого давления M-TRIM, аналогичную дорожным темам, которые использовались в проекте УАЗ Балу.

Безопасность и комфорт не остались без внимания. Весь кузов оборудован каркасом безопасности, багажный отсек отделен перегородкой от жилого помещения. Внутри появились ниши для хранения, бак на 100 литров и трансформируемые сиденья, которые легко трансформируются в спальное место. Салон обшит алюминием и влагостойкой фанерой, что позволяет проводить влажную уборку без риска для отделки.

Внешний вид автомобиля также был доработан: кузов покрасили в стойкое покрытие «Раптор» и нанесли фирменный камуфляж «Лес». Установлены силовые бампера РИФ, электрическая лебедка на 12000 фунтов, защита задних фонарей, лестницы и багажника на всю крышу. Для удобства охотников и пассажиров предусмотрена лебедка для погрузки груза, а колесные арки убраны благодаря лифту кузова.

Интересно, что в процессе доработки пристальное внимание уделялось мелочам: сдвижные стекла на передних дверях, усиленная «юбка» кузова, хабы на всех колесах для защиты полуосей. Такой подход позволяет не только повысить надежность, но и облегчить обслуживание в полевых условиях.

По итогам проекта модернизированная Буханка была подготовлена ​​к эксплуатации в тяжелых условиях и отправлена ​​в Абхазию. Такой опыт показывает, что отечественные автомобили при грамотном подходе способны конкурировать с зарубежными аналогами по проходимости и функциональности. Важно отметить, что подобные проекты становятся все более востребованными среди российских автолюбителей, особенно в условиях роста интереса к экспедициям и активному отдыху на природе.

Упомянутые марки: УАЗ
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