Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 12:16

Уникальный кемпер на базе УАЗ: комфорт, автономия и проходимость – что внутри и снаружи

Внедорожный кемпер на базе УАЗ Буханка удивляет возможностями. Внутри – комфорт и автономия. Снаружи – серьезная подготовка к бездорожью. Узнайте, как изменился легендарный автомобиль. Оцените необычные решения для путешествий.

Когда речь заходит о классической УАЗ Буханке, большинство представляют себе суровый утилитарный транспорт, созданный для работы в самых сложных условиях. Однако этот экземпляр ломает стереотипы: внутри он больше напоминает уютный дом на колесах, чем привычный армейский фургон. Вместо стандартных сидений здесь установлен мягкий диван, рассчитанный на троих, но оптимально путешествовать вдвоем – так можно использовать все возможности кемпера по максимуму.

Внутреннее пространство продумано до мелочей для автономного проживания. Здесь есть все необходимое: компактная раковина, холодильник, биотуалет и даже выносной душ, который, правда, придется принимать на свежем воздухе. Для комфорта в любую погоду предусмотрено автономное отопление, а солнечные панели обеспечивают независимость от внешних источников энергии. Многочисленные полки и ящики позволяют удобно разместить все вещи, необходимые в дороге.

Для ночевки диван легко трансформируется в просторную кровать, где с комфортом разместятся двое взрослых или семья с ребенком. Под спальным местом предусмотрены выдвижные ящики и рундуки вдоль бортов, что позволяет взять с собой все необходимое для длительных поездок. Даже багажник остался функциональным, несмотря на переоборудование салона.

Внедорожные качества этого кемпера заслуживают отдельного внимания. Автомобиль получил экспедиционный багажник с маркизой и мощной светодиодной оптикой по периметру. Подвеска полностью заменена на лифт-комплект с пневмобаллонами, что позволяет регулировать клиренс и адаптироваться к разным дорожным условиям. Мосты оснащены блокировками дифференциалов, управляемыми через бортовую пневмосистему, а силовые бамперы и лебедка обеспечивают уверенность на сложных маршрутах.

Задняя часть кемпера оборудована дополнительным топливным баком из нержавеющей стали, что значительно увеличивает запас хода – важная деталь для путешествий по бездорожью, особенно учитывая аппетит бензинового мотора. Классические колесные хабы выбраны за надежность, а автоматические варианты были отвергнуты в пользу простоты и долговечности. Водителю теперь не нужно тянуться к неудобному рычагу КПП – управление вынесено на капот, что делает процесс переключения передач гораздо удобнее.

Салон получил качественную виброизоляцию и отделку алюминием, а внедорожные шины и современная автомагнитола добавляют комфорта в пути. В результате получился не просто автомобиль, а настоящий дом на колесах, готовый к любым испытаниям. Такой кемпер подойдет тем, кто мечтает о свободе передвижения и не боится сложных маршрутов. 

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ
