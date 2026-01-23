Как обычный УАЗ стал мечтой для путешествий — цена удивляет

23 января 2026, 10:56
УАЗ «Буханка» превратилась в роскошный кемпер с уникальной подвеской и интерьером — цена и оснащение поражают
УАЗ «Буханка» получил новую жизнь: теперь это полноценный кемпер с продуманной начинкой. Внутри - комфорт, снаружи - внедорожный характер. Цена доработки удивляет даже опытных автолюбителей. Неожиданные детали интерьера и технические решения.
Когда кажется, что УАЗ «Буханка» уже ничем не удивит, на горизонте появился мастер из Lux Form. Lux Form взяли, казалось бы, привычный автомобиль и превратили его в нечто совершенно иное - настоящий дом на колесах, способный не только преодолеть бездорожье, но и подарить комфорт в любой стране. Стоимость такой трансформации - 1 680 000 рублей, и это не просто вложение в доработки, а билет в мир автономных путешествий.
Главные перемены скрыты внутри. Передняя панель кемпера УАЗ теперь обшита прочным и приятным АБС-пластиком. Тут появились две кнопки для электростеклоподъемников - в комплекте «Буханки» такого не встретишь. Руль сменили на более современный, рулевая колонка получила аккуратные пластиковые кожухи. Передние сиденья отодвинуты назад на 10 сантиметров – и это, пожалуй, самое заметное изменение для водителя. Теперь за рулем можно получить настоящий комфорт, особенно если вы высокий ростом.
Пассажирский отсек рассчитан на четверых, и столько же спальных мест предусмотрено в салоне. Перед креслами располагается жилой блок с розеткой на 220 В, USB-разъемами и клавишами для управления светом. Внутри блока – баки для чистой и грязной воды. Под столешницей, которую можно поднять, спрятана раковина (есть горячая и холодная вода) и газовая плита. В столешницу встроены выдвижные столики с доводчиками, сбоку - шкаф для одежды и мелочей.
Чтобы получить два полноценных спальных места длиной 1,9 метра, достаточно откинуть вперед спинки сидения, выдвинуть панель и уложить на нее матрас. Еще двое могут устроиться наверху: для этого нужно поднять крышу, встать в полный рост и разложить пол. Для большего уюта можно расстегнуть молнию на тканевом чехле под крышей и открыть окошко. В крыше предусмотрено дополнительное освещение: светодиодная полоса с одной стороны и плафон с другой.
Но настоящая магия начинается с доработок подвески. «Буханка»-кемпер получила мощные бамперы, защиту двигателя от «РИФ» и дополнительные пневмобаллоны на мостах. Благодаря этому дорожный просвет увеличился до значительных 30 сантиметров. Подвеска каждого колеса регулируется отдельно, давление в пневмобаллонах отображается на двух манометрах на передней панели. Рядом — четыре тумблера для управления. Геометрия у такой «Буханки» просто фантастическая, проходимость — на уровне лучших внедорожников. Там, где Volkswagen Multivan или Fiat Ducato сдастся, этот УАЗ пройдет без труда. Путешествуя на таком автомобиле, можно найти уединенное место для отдыха, где никто не побеспокоит.
Комплект для похода с раскладной крышей, спальным видом и мебельным корпусом обойдется примерно в 500 000 рублей. За доработанную подвеску, дополнительно обивку салона и прочие «фишки» потребуется доплатить еще 1 180 000 рублей, не считая стоимости самой машины. Для УАЗа цена немаленькая, но если сравнивать с аналогами, цена выглядит вполне разумной. В итоге получается уникальный кемпер, который не только удивляет возможностями, но и доказывает: даже привычная «Буханка» может стать мечтой для любителей приключений.
