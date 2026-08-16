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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 10:03

УАЗ Буханка с дизелем и силовым обвесом: комплексный тюнинг от Pro-Line Sport

УАЗ Буханка с дизелем и силовым обвесом: комплексный тюнинг от Pro-Line Sport

Буханка-монстр: Как Pro-Line Sport превратил советскую классику в вездеход будущего

УАЗ Буханка с дизелем и силовым обвесом: комплексный тюнинг от Pro-Line Sport

Тюнинг-центр Pro-Line Sport провел глубокую модернизацию УАЗ Буханки, изменив не только внешний вид, но и техническую начинку. В условиях растущего интереса к доработанным внедорожникам, такие проекты становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.

Тюнинг-центр Pro-Line Sport провел глубокую модернизацию УАЗ Буханки, изменив не только внешний вид, но и техническую начинку. В условиях растущего интереса к доработанным внедорожникам, такие проекты становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.

В 2018 году тюнинг-центр Pro-Line Sport реализовал масштабный проект по доработке УАЗ Буханки, который привлек внимание поклонников внедорожной техники. Компания, известная своими работами с автомобилями Infiniti, в этот раз сосредоточилась на отечественной классике, предложив комплексный подход к прогрессу.

Фото: uazbuka.ru

Внешние изменения начинаются с полной окраски кузова, которая не только освежает внешний вид, но и защищает металл от коробки. Установка силового обвеса обеспечивает защиту автомобиля на бездорожье, изготовленная с нуля выхлопная система требует индивидуальности проекта. Экспедиционный багажник и современная светотехника делают Буханку более функциональной для дальних поездок и экспедиций.

Техническая часть тюнинга не менее впечатляющая. Подъем подвески на 100 мм заметно уменьшает дорожный просвет, что особенно важно для сложных маршрутов. Гидроусилитель руля влияет на управление легким автомобилем, а установка дизельного двигателя открывает новые возможности по экономии топлива и тяговым характеристикам. Пневмосистема обеспечивает комфорт и позволяет адаптировать подвеску под разные условия эксплуатации.

эти проекты становятся все более востребованными решениями на фоне растущего интереса к отдельным российским дорогам. Как отмечают специалисты, грамотный тюнинг учит не только продлить срок эксплуатации автомобиля, но и сделать его эксплуатацию более безопасной и удобной. Важно помнить, что любые доработки должны выполняться профессионалами с учетом особенностей конструкции и требований безопасности.

Фото: uazbuka.ru

УАЗ Буханка, несмотря на возраст платформы, остается востребованной базой для тюнинга благодаря простоте конструкции и доступности запчастей. Проекты вроде такого демонстрируют, что даже классические модели могут получить вторую жизнь и стать по-настоящему универсальными для российских условий. Интерес к частным доработкам только растет, а опыт Pro-Line Sport может стать ориентиром для других мастерских.

Упомянутые марки: УАЗ, Infiniti
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