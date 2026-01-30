Почему легендарная «Буханка» снова в центре внимания — неожиданные итоги продаж

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 00:38

УАЗ «Буханка» вырывается в лидеры: россияне массово выбирают классику

В 2025 году спрос на автомобили УАЗ заметно изменился. Одна из моделей удивила всех. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году российский рынок новых автомобилей УАЗ столкнулся с ощутимым спадом: продажи сократились на 36% по сравнению с предыдущим годом и составили 19,8 тысячи машин. Несмотря на общий негативный тренд, одна из моделей бренда неожиданно оказалась в центре внимания автолюбителей.

Как сообщает Автоновости дня, более половины реализованных автомобилей УАЗ - это коммерческие версии, их приобрели 10,9 тысячи раз. Остальные 8,9 тысячи машин пришлись на легковые модификации. Однако главным открытием года стала модель, которую многие считали устаревшей - легендарная «Буханка» (СГР). Ее доля в структуре продаж бренда выросла до рекордных 38%, а количество проданных экземпляров достигло 7,6 тысячи.

Второе место по популярности занял внедорожник «Патриот», разошедшийся тиражом 6,1 тысячи штук. За ним следует грузовое семейство «Профи» - 3,3 тысячи автомобилей. Четвертую позицию занял «Пикап», который выбрали 2,5 тысячи покупателей. А вот старейший в линейке УАЗа внедорожник «Хантер» оказался наименее востребованным: его приобрели лишь около 300 человек.

В последние годы в развитие производства в Ульяновске инвестировали значительные средства - около 18 миллиардов рублей уже вложено, еще 12,5 миллиарда планируется потратить в ближайшие два года. Эти инвестиции направлены на запуск новых производственных линий, включая цех по изготовлению компонентов систем безопасности, современную прессовую линию для штамповки кузовных деталей и новый окрасочный комплекс.

С 1 января 2026 года завод пересмотрел ценовую политику: стоимость всех моделей 2025 года выпуска увеличилась на сумму от 23 400 до 40 600 рублей. Минимальное подорожание затронуло коммерческие версии СГР, а максимальное - грузовые автомобили семейства «Профи».

Таким образом, несмотря на общее снижение спроса, «Буханка» вновь доказала свою востребованность и стала настоящим феноменом года. Эксперты связывают успех модели с ее простотой, надежностью и доступной ценой, что особенно важно в условиях экономической нестабильности.

Упомянутые марки: УАЗ
